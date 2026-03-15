MLB評論家のAKI猪瀬氏が15日、BS朝日「日曜スクープ」（日曜後7・00）に出演し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で敗退した侍ジャパンの戦いぶりを振り返った。

連覇を目指した侍ジャパンは14日（日本時間15日）、米マイアミでベネズエラと対戦。1点リードされた1回裏、大谷翔平の同点ソロが飛び出すなど、一進一退の攻防を繰り広げた。3回には森下翔太の3ランなどで、一時は3点をリード。しかし、中盤以降に打線が沈黙し、5―8と逆転負けを喫した。

大谷は試合後、「本当に悔しいの一言というか」と、率直な思いを口に。「惜しいゲーム。全部が押し切られたわけではないですし、ところどころで勝てる要素はあったんじゃないか」と、無念さを口にした。

猪瀬氏も「勝てるチャンス、雰囲気はたくさんあった」と試合を振り返った。その上で、「終わってみると、横に（元ヤクルトの五十嵐）亮太さんがいて申し上げるのは恐縮ですが、野村（克也）監督がかつて“負けに不思議な負けはなし”という言葉を残しているんですけど、今日はそんなような侍の内容でしたね」と評した。

その真意を聞かれると、「ちょっと、ちょっと、ちょっと…ミスの連鎖がありましたから」と説明した。