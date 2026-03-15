赤ちゃんの匂いが好きすぎるワンコは、匂いを嗅ぎ始めたらやめられなくなってしまったようで…？投稿は記事執筆時点で232万回再生を突破し、「愛おしすぎる」「癒される」「ずっと見てられる」といった声が寄せられています。

【動画：『赤ちゃんの匂い』が大好きな犬→クンクン嗅いでいたら、やめるタイミングを見失って…尊い光景】

赤ちゃんの匂いが大好きなワンコ

Instagramアカウント「potaufeugram」に投稿されたのは、フレンチブルドッグの「ポトフ」くんと赤ちゃんの微笑ましい日常の一コマです。この日、ポトフくんがのんびりくつろいでいたら、赤ちゃんがそばにやってきてグイグイと頭を押しつけたそう。

ポトフくんはちょっかいを掛けられても全く嫌がらず、優しい表情で受け止めていたとか。そして赤ちゃんの頬をペロッと舐めて愛情表現した後で、クンクンと頭の匂いを嗅ぎ始めたそうです。

ポトフくんは赤ちゃんの匂いが大好きなので、「今日もいい匂いだな～」とお目目を細めてうっとり…。幸せそうな姿が可愛くて、思わず頬が緩みます。

嗅ぎ始めたら、やめられない！？

ポトフくんは少し匂いを嗅いだら満足するかと思いきや、くっつくほどお鼻を近づけてクンクン…クンクン…としつこいくらい長時間匂いを嗅ぎ続けていたとか。どうやら赤ちゃんの匂いに夢中になっているうちに、やめるタイミングを見失ってしまった模様！

これには赤ちゃんも、「え…まだ嗅ぐの？」と若干引いたような表情に。それでもポトフくんが満足して匂いを嗅ぐのをやめるまで、文句も言わずにじっとしていてくれたそうですよ。

相思相愛な2人の尊い光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「可愛いですね」「幸せ空間…」「にやにやしちゃいます」「お互いグイグイ行きますねｗ」「愛で溢れていてステキです」といったコメントが寄せられています。

数年後の2人の様子

投稿から数年が経った今、当時は赤ちゃんだった妹ちゃんも、ずいぶん大きくなっているそうです。ポトフくんとは相変わらず仲良しで、妹ちゃんがポトフくんの背中にぴとっとくっついて、一緒にゴロゴロしていることもあるとか。いつまでも2人が仲良しでいて、幸せいっぱいの日々を過ごせますように。

ポトフくんは3人のお子さんたちと暮らしており、お兄ちゃんとして活躍してくれているそう。可愛い姿やご家族との尊い日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「potaufeugram」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「potaufeugram」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。