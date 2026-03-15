バッグブランド「ベルーフ・バゲージ」のハンパないこだわり具合に悶絶！「URBAN EXPLORER PRO」さえあればもう十分

デイパックの使い勝手って、やっぱり実際に使ってみないと分からないものですよね。そんなワケで今回は、ワタクシも愛用している日本のバッグブランド・beruf baggage（ベルーフ・バゲージ）の「URBAN EXPLORER PRO（アーバンエクスプローラー プロ）」にフォーカス。

「beruf baggage」の設立は2006年。2026年でナント！ 20周年を迎える、老舗と言っても過言ではないバッグブランドです。

もともとはメッセンジャーバッグなど、サイクリストのために始まったブランドですが、その機能性やクオリティの高さ、そしてブラックを基調としたカラーとミニマルなデザインが評判となり、現在ではカジュアルはもちろん、ビジネスシーンでも超人気のアイテム。老若男女、幅広い層に支持されているバッグブランドなんです。

さらに、サイクリストに向けたキャップやグローブ、ネッグウォーマー、イヤーマフ（耳当て）などのアイテムも展開しており、ブランドの根幹であるサイクルファンたちも魅了しつづけています。

今回は、数あるberuf baggageのアイテムの中でも今回は、ワタクシも普段から愛用している「URBAN EXPLORER PRO」をフィーチャーしてみました。

■使って分かる！そのすばらしすぎる機能性

▲コチラがberuf baggageの「URBAN EXPLORER PRO」

「URBAN EXPLORER」シリーズは、都市間を行き交うトラベラーやビジネスパーソンのためにデザインされたバックパックで、機能、耐久性はもちろんのコト、背負いやすさとフィット感へのこだわりに加え、PCなどのガジェット類の収納力、書類やさまざまなコモノ系仕分けのしやすさなど、使い勝手さがすばらしすぎる逸品なんです。まずは、「URBAN EXPLORER PRO」の機能について簡単にご紹介していきましょう。

フロントコンパートメント部は、大開口で約14Lの容量を確保、仕分け用ポケットもかなり充実しています。急いで外出しないといけない時なんかは、ガバっと開いて必要なものをとりあえずソコに投げ込んでしまえばとりあえずOK。

▲フロントコンパートメント部（写真左）とテック用コンパートメント部（写真右）の2ルーム構造で、仕分け用ポケットもかなり充実

もうひとつのテック用コンパートメント部は約10Lの容量で、注目はなんと言っても16インチ相当のPC、そして14インチ相当のPCもしくはタブレットと、モニターがそれぞれ収納できる専用のスリーブポケット付きで2種類を収納可能なところ。

ビジネスシーンにおいては、意外とポピュラー化しているPCとタブレットの2台持ち、もしくはモニター持ちの部分をしっかり網羅しています。PC1台のヒトは、例えばPCと提案用の書類なんかを一緒に収納しておけば、提案先に到着してから別に収納した書類をいちいち探さずにサッと取り出せちゃうのも良い感じかと。

▲テック用コンパートメント部には、2台分のスリーブポケット付き、中央には脱着可能なバッグ・イン・バッグ

電源プラグ、外付けHDD、USBメモリー、ケーブル類、モバイル充電器などは、着脱可能なバッグ・イン・バッグに集約収納すれば、取り出しもラクだし、他のモノはフロントコンパートメント部にスッキリ収納できちゃいますね。

■タフな素材なのに軽い

コレだけの収納力と機能が備わっておきながら、バッグ本体の重量が1300gという軽さも魅力のひとつでしょう。機能ガッツリ系バッグでもバッグ本体の重量が重すぎたら、やはりストレスですからね。

▲表生地のX-PACは撥水性、防水性、耐久性も備えたかなり軽い素材

表生地には、アウトドアブランドなどで使用される、わずか1mm程度の厚さの素材ながら、撥水性、耐久性、防水性、軽量性を実現した構造のX-PACを使用。水に強く、タフな耐久性を誇る素材だから、昨今の不安定な天候による突然の雨はもちろん、酷暑の夏の紫外線や熱、もしもの自転車による転倒事故時など、あらゆる苦難（？）な状況からも大切な収納物をある程度ガード。

■都会間の旅をより楽しく

しっかりとしたショルダーパッドに、アジャストのしやすい構造で、フィット感もバッチリ。荷物を収納した状態でも背負った時に感じる軽さもすばらしい。

▲ショルダーパッドは、アウトドア系バックパックもビックリ！！な、かなりしっかりしたつくり

ショルダーパッドに配置されているフックのような部分は、自転車に乗っている際、サングラスなどの一旦の置き場所として引っ掛けられるように配置されているとか。

例えば、カラビナを使用してAirPodsのケースや推しぬいなどをぶら下げるのもあり。そして背面部には、キャリーケースの取っ手用バンドも装備されているので、旅や出張の時にはキャリーケースに装着しての移動も可能になっています。

▲コチラがフック。こういうアソビのある機能性部分が意外と役に立ったりしますよね

■デザイナーに聞く、そのハンパないこだわりとは

今回は、beruf baggageのデザイナー佐野賢太さんに、「URBAN EXPLORER PRO」のこだわりの部分、そしてブランド20周年を迎え、ブランド立ち上げの経緯と20周年モデルの詳細について聞いてみました。

▲『beruf baggage』のデザイナー佐野賢太さん

─ ワタクシも日常的に使用しているberuf baggageの「URBAN EXPLORER PRO」ですが、よく考えられていてとても使い勝手が良いんですよね。まずはその開発経緯について教えてください。

佐野賢太（以下、佐野） ありがとうございます！「URBAN EXPLORER PRO」は、もともと「URBAN EXPLORER 20（アーバンエクスプローラー20）」というモデルがベースになっていて、2017年にリリースしているんですよ。いわゆるバックパッカー的な発想ではなく、あくまでも都市部を快適に移動するためのツールとしてのトラベルバッグというシリーズなんです。

▲コチラがオリジナルモデルの「URBAN EXPLORER 20」

「URBAN EXPLORER 20」は1ルーム構造のバックパックで、ラップトップとケーブル、アダプター、マウスなどのガジェット類をまとめて収納できる着脱式パネルケースが埋め込んである、スーツケースをイメージした180度開口部のバッグになっています。さらに、背負ったままでもアクセス可能なガジェット用のポケットをバッグの左右に装備していて、軽くて仕分けに困らない、そういうカバンを作りました。これのアップデート版が「URBAN EXPLORER PRO」なんです。

─ 「URBAN EXPLORER PRO」では、どのようなアップデートをおこなったのでしょうか？

佐野 コチラはパッキングスペースとして一部屋、パネルと小物用のポケットを含めたデバイス、ガジェット用の部屋として一部屋の2ルーム構造にしました。より効率的に仕分けしやすくしています。

▲「URBAN EXPLORER 20」は1ルーム構造で、開口部が180度ながら、脱着式のガジェットパネルを装備

─ アップデートに際して、参考にされたモノゴトはありますか？

佐野 僕自身、ショップで接客もしていることもあり、お客さんからのリアルなフィードバッグをずっと吸い続けているんですね。だから、お客さん起点のアイディアを直接工場に提案してアップデートさせました。

▲beruf baggageをラインナップをフルで展開している代々木駅近くにあるショップ「1197STORE」、佐野さんはコチラで直接接客も行っています

■背負い心地の良さの理由

─ ショルダーパッドに関してですが、背負った時に他のバックパックよりもかなり軽く感じたんですよね。それはどのような機能なのでしょう。

佐野 ショルダーパッドには、中に入れてあるフォーム材の材質に、硬い高密度高反発タイプのものと柔らかい低反発タイプのもの、硬さと厚みが違うものを2種類重ねて入れています。さらに体に接地する面を低反発タイプにすることで背負ったときに適度に沈むし、それが衝撃や負荷分散みたいな効果もある。あと、形状記憶的な役割もあるから、使うヒトのクセがついていくのも特徴のひとつですね。

▲高反発タイプと低反発タイプのフォーム材2種類を重ねているショルダーパッド。さらにパッドの取り付け部には肩に沿った角度がついている

佐野 そもそもバックパックの背負い心地って、背面長（首の付け根から腰骨上端までの背中の長さ）とそれに対してのショルダーパッドの長さとのバランスが関係してくるんですよ。だから、背面長に合わせてショルダーパッドがついていて、それプラスで最適なフィットが得られるようなパッドの形状だったり、あとは取り付け部のアングルですね。「URBAN EXPLORER PRO」は、ショルダーパッドの取り付け部に角度をつけているから、より自然にヒトの肩の傾斜に沿うようになっています。

─ フィット感の調整部分にもかなりこだわりを感じます。

佐野 アジャストテープの先端はマグネットパーツで固定できるようになっていながらも受けのパーツ自体も動かせるので、背負った後でも調整可能になっています。リングでロックを掛けているので、それを引けばゆるむようになっていますし、マグネットパーツをリリースした状態でリングを強く引くと完全にゆるみきる。そういった感じで、フィットの操作がしやすくしたのもこだわりの部分ですね。

■こだわりの収納部

─ パック本体の部分に関してのこだわりは？

佐野 「URBAN EXPLORER 20」の方は180度開くのですが、ただ普段使いを考えた時に、立てた状態で上からの出し入れに限定してもいい。だから、プロの方はストッパーをつけて開ききらないようにしました。メインルーム部にはある程度小物用の仕切りをつけているから、インナーバッグやインナーポーチがなくても仕分けが可能にしています。書類用ポケットもあって、より本体自体で仕分けしやすい収納スペースになっているんですね。

─ バック部分ですが、PCを2台収納できるスペースがありますよね。

佐野 コレは「モニターも持ち歩きたい」というお客さんからのフィードバックがあったんです。だから、PC本体とモニター、もしくはPC本体とタブレットなどのデバイスを2台収納可能にしました。そして、ガジェット関係を収納できるバッグ・イン・バッグですね。

これだけの単体の取り出しも可能にしていて、マグネットで常にカバンの上部に固定されるようになっているから、バッグの奥に紛れ込んだりしていちいち探さなくてもいいようになっています。ちなみにこういうガジェット用バッグに入れるモノって小さくても重いものが多いから、それがカバンの下にたまると荷物の重さが下に向くために重く感じる。背負っていてもなるべく軽く感じられるようにこの上部固定仕様にしました。

▲ガジェット用の着脱可能なバッグ・イン・バッグ、コレが普段からPCを持ち歩くワタクシにとってもかなり使い勝手がいいんです

─ 上部にケースが固定されるという考えは新しいと思いました。

佐野 バッグ・イン・バッグは、このバッグの企画を考えたときに一番最初に考えた部分です。それで下に専用の空間を作って、バッグの左右からアクセスできる小物用ポケットを配置しました。

▲バッグ左右の外部からアクセス可能な小物用ポケット

─生地のX-PACに関してですが、この生地を選択した理由は？

佐野 やはり機能の部分が大きいですね。X-PACは20Lモデルのリリース当時の約8年前は素材としてもまだ新しい素材で、とにかく軽くて水に強く、耐久性もしっかり備わっているという話題の素材だったんです。そして、圧倒的にアウトドア向けの製品での使用が多かった。その機能性を生かして、デザイン含めて都市部向きのものとして使用したんです。

■デザインと機能

▲上部を落としたデザインと、斜めに配置されたメインファスナーはバッグを視覚的に小さく見せるためとのコト

─デザイン的なお話になりますが、バッグの形状で上部に丸みを持たせて、カドを落とした理由を教えてください。

佐野 コレは視覚的に大きく見えないようにするためです。直角垂直で作ると単純に大きく見えてしまう。実は、大きいカバンを持ちたくないというお客さんが多いんですよ。だから少し落とすコトで高さはフルで使えるのに見え方だけが変わる。上から下までの奥行きは1cmも変わっていない。ちなみにメインファスナーを斜めにデザインしたのも視覚的な工夫です。

─視覚的に小さくみえるというのはナルホド！という感じです。

■beruf baggageはどのように生まれた？

─ さて、話は変わって2026年でブランド設立20周年ということですが、ブランド立ち上げのそもそもの経緯を教えてください。

佐野 実は僕自身、もともとカバン屋の息子なんですよ。だから、ものづくりの背景は身近にあってですね、なりゆきに身を任せていたら、ブランドをやっていたという経緯です（笑）。いざ「自分でやってみよう！」となった時に、当時は自転車通勤していたこともあり、だから自分自身が普段の街乗りで使用できるメッセンジャーバッグを作りたくて。それでとあるメッセンジャー会社に「メッセンジャーの人たちに話を聞かせて欲しい！」と連絡をとったんですよ。そこでプロの道具としてのバッグを見させてもらい、自分自身が普段の街乗りで「使いたい！」と思えるメッセンジャーバッグを作ったコトがこのブランドの最初のきっかけです。それはいまもずっと根幹のコンセプトというか、フィロソフィになっていますね。

─ブランド名の『beruf baggage（ベルーフ・バゲージ）』の由来は？

佐野 beruf（ベルーフ）という言葉はドイツ語で、英語にすると"JOB（ジョブ）"、"仕事"とか"職業"の意味合いと、"Calling（コーリング）"という"神様が与えた運命"とか"天命"みたいなニュアンスの両方が含まれているんです。僕自身、学生のころはカバンを作るなんて思ってもいなかったのにいまはカバン屋になっているから「そういう運命だったのかな？」って。それと最初に作ったのがメッセンジャーバッグで、いわゆる職業用カバンだったこともあります。それもふくめてダブルミーニングで、”beruf”という言葉を選びました。

■ブランド設立20周年を迎えて

▲コチラが「URBAN EXPLORER PRO」の20周年モデル、表生地は機能性レザー仕様

─さて、2026年でブランド設立20周年を迎え、「URBAN EXPLORER PRO」の20周年モデルをリリースされるとか。20周年モデルの詳細についてお話をお聞かせください。

佐野 20周年モデルは見た目や構造は基本的には一緒ですが、表部分の素材をレザーに変更して、X-PACではなくバリスティックナイロンとレザーのコンビネーションにしました。ただ、見た目を変えないためにボトムの幅を変えたりとか、実は型紙を変更していたりで、細かい部分を変えているんですよ。

▲「URBAN EXPLORER PRO」とほぼ形が一緒の20周年モデル

─どのようなレザーを使用しているのですか？

佐野 山陽という国内のタンナーの中では一番歴史が古い会社のものを使用しています。もともと革靴用のゴアテックスレザーやスコッチガードレザーを作っている会社で、それとおなじテクノロジーを使用しながら厚みの調整と表面の仕上げなどをリクエストしました。

▲表生地とともにハンドル部分にもレザーを使用

─レザー仕様はブランドとして初めてだと思うのですが、なぜレザーという素材を選んだのでしょう。

佐野 20年間ずっと日本国内でのものづくりをつづけてきた中で、カバンとしてのデザインや機能の部分でいうと、同じコンセプトのカバンで「URBAN EXPLORER PRO」の次はないと思ったんですよ。もうほぼ完結という感覚もあって、ここから次に挑戦するとしたら革しかなかったというところですね。ブランドとしてもレザーはやったことがなかったですし。

▲「URBAN EXPLORER PRO」の20周年モデルも内部構造はほぼ一緒

佐野 僕らのカバンは兵庫県の豊岡という町で縫製をしているのですが、もともとは関東圏の職人さんと取り組んできたんです。でも、引退や廃業があまりにも増えてしまい、このままだと継続が難しいという感じになってしまった。そんな時期に、豊岡にある、今の工場さんと縁があってつながることができたんです。カバンの縫製でいうとやはり国内では豊岡が圧倒的にシェアが高い。だったらレザーも一番のところに話をしに行ってみようということで山陽さんにお話に行った、という感じですね。

─コチラは外側のメインルームのストッパー部分にファスナーがついていて、ガバッと開くようになってるんですね！

佐野 コレ、実は縫製のために開くようにしたんです。カバンって中から縫って、最後にひっくりかえして表が出るという作り方なのですが、レザーの場合、ひっくりかえす時に負荷を掛けられないんですよ。それでファスナーで開くようにしました。こういう細かい部分をしっかり工場側と話ができるというのは僕らの強みだと思っていますね。

▲コチラのファスナーは縫製時のためだが、ガバッと180度開口することで収納物の整理がし易いという利点も

─ちなみに、内部が部分的に蛍光イエローのカラーになっているのはナニか理由がある？

佐野 もともと最初に20Lを作った時に、飛行機の機内でパネルケースだけ外して手の届く場所に置けるようにしたい、という考えからなんですね。例えば、機内でレッドアイ・フライト（深夜出発のフライト）や長時間フライトで、機内が暗い時でもある程度ポケットのレイアウトがわかるようにその色を使っています。もちろん、お客さんによってはその部分も「ブラックが欲しい」とご希望されたり、オール蛍光カラーのお話もいただくのですが、それだとレイアウトがわかりづらかったり、色によっては汚れが目立ったりするんですよ。

─なるほど、よく分かりました！

■これからの『beruf baggage』とは

─最後にブランド設立20周年を迎えて、これからの『beruf baggage』をどのように考えていますか？

佐野 20周年モデルでレザーを使用したものをリリースできて、やりたかったことは一応やり切れたのかな。これより上のステージのモノとなるとあとはオールレザー素材でって。でも、それでは日常的に使う道具からはかけ離れていく感じもあるワケです。僕らはあくまでも日常的に使ってもらう道具としてのバッグを作り続ける。というのが、まずひとつ。

20年前に立ち上げた時のバッグって、ロゴもドーンとプリントされていたり、もっと色味が派手だったりで、同じブランドの製品と思えないくらいのギャップがあるんですよ。でも、それが20年経つと今度は自分の子供の世代が「いいじゃん！」って、新しいモノという感覚で見てくれるんですね。だから、若い世代に向けた昔のモデルの復刻ではありませんが、そういうアプローチもしてみたいと思っています。それで世代が一周するくらいまでもっていけたら、ものづくりをしていて冥利につきる。そういう感じですね。

▲発売から9年、順を追ってアップデートされてきた「URBAN EXPLORER」シリーズ

─ありがとうございました！

■一度は試してほしいその機能美

そんなこんなで『beruf baggage』の「URBAN EXPLORER PRO」。20周年モデルのレザー仕様も気になりますが、やはりそのパーツひとつひとつ、そのカタチのひとつひとつにデザイナーの佐野さんのこだわりを感じる逸品となっています。

バッグを視覚的に小さく見せるためのデザインや、重心を上部にすることで軽く感じさせる工夫など、とにかくよく考えられて丁寧に作られている超こだわりのバッグなんですよ。逆に言えば、それだけよく考えられたこだわりがあるからこその使い勝手の良さなのではないかと、今回の取材でナットクしました。

新生活がはじまるこの季節。ビジネスに、学校生活に、そして旅やデイリーユースにピッタリ。

バッグでお悩みの方にはかなり朗報的な、ミミより的な情報ではないかと。

＞＞ beruf baggage

『beruf baggage』

2006年、東京で設立された日本発のバッグブランド。自転車のある生活を実践しながら、機能的で快適な”都市型のモビリティツール”としてのバッグ製品を展開しています。

佐野賢太

『beruf baggage』 バッグデザイナー：

鞄の製造に携わる家系に育ち、2006年にberuf baggageを立ち上げる。自らのライフスタイルと経験値を反映し、実用途に則した機能美を追求。生産者との緊密な連携を武器に、”道具として美しい”バッグを提案し続けている。

＜写真＆文／カネコヒデシ（BonVoyage）＞

カネコヒデシ｜メディアディレクター、エディター＆ライター、ジャーナリスト、DJ。編集プロダクション「BonVoyage」主宰。WEBマガジン「TYO magazine / トーキョーマガジン」編集長＆発行人。ニッポンのいい音楽を紹介するプロジェクト「Japanese Soul」主宰。 バーチャルとリアル、楽しいモノゴトを提案する仕掛人。http://tyo-m.jp/

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