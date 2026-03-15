【今さら聞けないサッカー用語：デコイラン】上田綺世が得意。危険なアタッカーであるほど、効果的な囮にもなりやすい

【今さら聞けないサッカー用語：デコイラン】上田綺世が得意。危険なアタッカーであるほど、効果的な囮にもなりやすい