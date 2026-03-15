「2度も逃すわけにはいかない」殊勲のアブレイユが振り返る特大3ランの真相…伊藤大海は「絶好球を投げてきた」【WBC】

3ランを許した伊藤のストレートは狙い撃ちされたようだ(C)産経新聞社

会心の一撃だった。

現地時間3月14日、野球日本代表「侍ジャパン」は、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラ代表とのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝に臨み、激しいシーソーゲームの末、5-8と逆転負け。8強で姿を消すのは、2006年第1回大会から過去6回目の出場でワーストの成績だ。

【動画】痛恨の被弾…伊藤大海がアブレイユに逆転3ランを許した

1球が悔やまれる。5-4の6回表に4番手で登板した伊藤大海は、連打で無死一、三塁のピンチを迎えると、7番ウィルヤー・アブレイユと対峙。少し浮いた4球目を捉えられ、これが打球速度108.1マイル（約174.0キロ）、飛距離409フィート（約125メートル）を計測する右翼2階席への特大弾となった。

試合後、アブレイユは米放送局『FOX Sports』の中継インタビューに応じると、「最高にエキサイティングな瞬間」と決勝3ランを回顧。「なんとか犠飛で同点にしたい場面だ。そこで彼（伊藤）が絶好球を投げてきた」と振り返り、「準決勝でも今日のような活躍ができればと思う」と充実感をにじませた。