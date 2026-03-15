ベネズエラに力負け、井端監督も認めた“侍ジャパンの敗因”…「日本人投手のストレートをはじき返された」今後のチーム強化のポイントとは【WBC】

井端監督は侍ジャパンの課題にも触れた(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」は現地3月14日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦、5−8で敗れ、WBCは6大会目で初めて4強入りを逃すことになった。

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豪打の勢いを止めることは難しかった。

先発の山本由伸は好調なアクーニャJr.に先頭打者弾を許すなど失点。その後は持ち直し4回2失点と試合を作ったが、5回から継いだ投手が再びつかまった。

2番手で登板した左腕、隅田知一郎がガルシアに2ランを浴びると、6回から4番手でマウンドに上がった伊藤大海も勢いに飲まれた。

無死一、三塁のピンチを迎えると7番のアブレイユに完璧に直球を捉えられ、逆転の3ランを許した。

打線は4回に2番佐藤輝明の一時同点となる適時打、森下翔太の3ランも飛び出し、一挙4点を奪う。大谷翔平の初回先頭打者弾とあわせて、5点を奪うも上回ってきたのがベネズエラ打線だ。

各打者、集中力を高め甘い球を逃さず、しっかり振り切る。チャンスメイク、ポイントゲッター、また先の塁を狙う姿勢など状況に応じて役割を担った。

侍ジャパンは8回にもミスがからみ失点。投打にベネズエラの勢いが目立った試合ともなった。