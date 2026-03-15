ベネズエラに力負け、井端監督も認めた“侍ジャパンの敗因”…「日本人投手のストレートをはじき返された」今後のチーム強化のポイントとは【WBC】
井端監督は侍ジャパンの課題にも触れた(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は現地3月14日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦、5−8で敗れ、WBCは6大会目で初めて4強入りを逃すことになった。
【動画】痛恨の被弾…伊藤大海がアブレイユに逆転3ランを許した
豪打の勢いを止めることは難しかった。
先発の山本由伸は好調なアクーニャJr.に先頭打者弾を許すなど失点。その後は持ち直し4回2失点と試合を作ったが、5回から継いだ投手が再びつかまった。
2番手で登板した左腕、隅田知一郎がガルシアに2ランを浴びると、6回から4番手でマウンドに上がった伊藤大海も勢いに飲まれた。
無死一、三塁のピンチを迎えると7番のアブレイユに完璧に直球を捉えられ、逆転の3ランを許した。
打線は4回に2番佐藤輝明の一時同点となる適時打、森下翔太の3ランも飛び出し、一挙4点を奪う。大谷翔平の初回先頭打者弾とあわせて、5点を奪うも上回ってきたのがベネズエラ打線だ。
各打者、集中力を高め甘い球を逃さず、しっかり振り切る。チャンスメイク、ポイントゲッター、また先の塁を狙う姿勢など状況に応じて役割を担った。
侍ジャパンは8回にもミスがからみ失点。投打にベネズエラの勢いが目立った試合ともなった。
また試合後の井端弘和監督は今回の敗戦理由についても言及。
独占配信した『Netflix』の会見の中でベネズエラの打線に関して「ストレートに強いバッターが多かった」とした上で、「今度の日本人ピッチャーのストレートをはじき返された」と直球がなかなか通用しなかったと認めた。
「出したピッチャーは自信を持って出しましたし、投げたピッチャーはよくやってくれた」としながら、各国が力をつける中で「負けたことが現実あります」と話した指揮官。
今後は打者も力をつけ、投手も直球の威力、変化球の精度などさらなる日本野球の底上げが必要という見方を示した。
今大会はイタリアの快進撃など新たなチームの台頭、野球への取り組みも話題を呼んでいる。追いつき、追い越せ。この悔しさを糧として侍ジャパンにはさらなる進化を期待したいところだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]