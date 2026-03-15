【ときめきホラー】森で迷子になった男女。準備よすぎな男性が方位磁石を取り出したが、まったく安心できない理由とは？【著者インタビュー】
「道に迷ってしまいましたね…」森と思われる場所で迷ってしまった男女。しかし準備のよすぎる男性は懐から方位磁石を取り出します。これで安心か…と思われた矢先、女性のある行動によってその安心感は打ち砕かれます。いったい彼女は何をしたのか？
『文学的なオチが癖になる 雪のヤドカリ4コマ劇場』を無料で読む
今回は「ときめき」を軸にした4コマ漫画を集めました。漫画家・イラストレーターとして活躍する雪のヤドカリ（@yukinohotel）さんが送る「癖になる文学的なオチ」を楽しんでみてください。
森と思われる場所で迷ってしまった男女。「道に迷ってしまいましたね…」と不安そうに呟く女性に対して、「大丈夫、こんなこともあろうかと…」と言って方位磁石を取り出した眼鏡をかけた男性。準備が良すぎると話題ですが、4コマ目のオチを見ると、女性のほうが準備が良かったことがわかって横転してしまいます。策士ですね。いえ、策士というかもう怖いです。
雪のヤドカリさんが森の中で迷子になったら鳥を呼び出して森の主の居場所を聞き、自分の肉を代償にして森から出る術を聞き出す、という噂を聞きました。これってあくまで噂なのでしょうか？
雪のヤドカリさん（以下、雪のヤドカリ）：事実とは異なりますねぇ。
森の主は寛大なので、ピスタチオの殻とかでも教えてくれますよ。
「和田くん、日直の日誌半分書いたから、残り半分書いといてくれる？」と言って、日誌を手渡してきたのは、学年一位の秀才、黒髪ロングの女子・渡辺さん。「さぞや凛々しい字を書くんだろうな…」と思いながら日誌を開くと…という4コマ漫画でした。オチを読むと、こんな体験1000％なかったにもかかわらず、なんというか学生時代の懐かしさがぶわっと蘇ってくるようでした。
雪のヤドカリさんが学生時代（学生時代なんてものがあったならの話ですが）に、「これ日直の仕事かよ！けっ！」と思ったことを教えてください。
雪のヤドカリ：校長の確定申告をやらされた時はマジかと思いました。
「いつも電車で隣になる横顔の素敵な男の子…今日こそ話しかけてみよう」そう思い立ったのは、学生と思わしき女子。「あ、あの！」そう言って話しかけると男子がこちらを向き…という4コマ漫画でした。3コマ目も強烈ですが、4コマ目はもっと強烈でした。本当に横顔だけを見ていたのですね。
雪のヤドカリさんが思う、魅力的な横顔について教えてください。
雪のヤドカリ：横顔と聞くと正岡子規しか思い浮かばなくなってしまうのでアレですが……一旦横に置いて考えてみますね。
横顔はやはり、どこか遠くを見ているような表情が好ましいですね。
素朴な面立ちに、口ひげや顎ひげが雑然と生えていたらより雰囲気が出そうです。
雰囲気で言えば、洋服よりも和服の方がより横顔が引き立つ気がします。
それから髪型はスッキリとした坊主頭だと良いですね。
……これ正岡子規ですね。
リアルな「VR妹」というゲームを買った男の子。「お兄ちゃん♪」と言ってLovelyに甘えてくるツインテール妹を妄想していたようですが、実際に出てきたのは、本当に存在しすぎるほど存在するリアルな妹。これぞ妹というリアルな妹でした。しかも妹は兄の事をどうやら微妙に嫌っているという状況もリアルでした。
雪のヤドカリさんが思う、理想の兄について教えてください。
雪のヤドカリ：過保護な兄にあこがれますね。
雨が降ったら駅まで傘を持って迎えに来てくれたり、
雪が降ったら駅まで除雪車を走らせてくれたり、
日差しが強いときは家から駅までアーケードを作ってくれたり……。
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森と思われる場所で迷ってしまった男女。「道に迷ってしまいましたね…」と不安そうに呟く女性に対して、「大丈夫、こんなこともあろうかと…」と言って方位磁石を取り出した眼鏡をかけた男性。準備が良すぎると話題ですが、4コマ目のオチを見ると、女性のほうが準備が良かったことがわかって横転してしまいます。策士ですね。いえ、策士というかもう怖いです。
雪のヤドカリさんが森の中で迷子になったら鳥を呼び出して森の主の居場所を聞き、自分の肉を代償にして森から出る術を聞き出す、という噂を聞きました。これってあくまで噂なのでしょうか？
雪のヤドカリさん（以下、雪のヤドカリ）：事実とは異なりますねぇ。
森の主は寛大なので、ピスタチオの殻とかでも教えてくれますよ。
「和田くん、日直の日誌半分書いたから、残り半分書いといてくれる？」と言って、日誌を手渡してきたのは、学年一位の秀才、黒髪ロングの女子・渡辺さん。「さぞや凛々しい字を書くんだろうな…」と思いながら日誌を開くと…という4コマ漫画でした。オチを読むと、こんな体験1000％なかったにもかかわらず、なんというか学生時代の懐かしさがぶわっと蘇ってくるようでした。
雪のヤドカリさんが学生時代（学生時代なんてものがあったならの話ですが）に、「これ日直の仕事かよ！けっ！」と思ったことを教えてください。
雪のヤドカリ：校長の確定申告をやらされた時はマジかと思いました。
「いつも電車で隣になる横顔の素敵な男の子…今日こそ話しかけてみよう」そう思い立ったのは、学生と思わしき女子。「あ、あの！」そう言って話しかけると男子がこちらを向き…という4コマ漫画でした。3コマ目も強烈ですが、4コマ目はもっと強烈でした。本当に横顔だけを見ていたのですね。
雪のヤドカリさんが思う、魅力的な横顔について教えてください。
雪のヤドカリ：横顔と聞くと正岡子規しか思い浮かばなくなってしまうのでアレですが……一旦横に置いて考えてみますね。
横顔はやはり、どこか遠くを見ているような表情が好ましいですね。
素朴な面立ちに、口ひげや顎ひげが雑然と生えていたらより雰囲気が出そうです。
雰囲気で言えば、洋服よりも和服の方がより横顔が引き立つ気がします。
それから髪型はスッキリとした坊主頭だと良いですね。
……これ正岡子規ですね。
リアルな「VR妹」というゲームを買った男の子。「お兄ちゃん♪」と言ってLovelyに甘えてくるツインテール妹を妄想していたようですが、実際に出てきたのは、本当に存在しすぎるほど存在するリアルな妹。これぞ妹というリアルな妹でした。しかも妹は兄の事をどうやら微妙に嫌っているという状況もリアルでした。
雪のヤドカリさんが思う、理想の兄について教えてください。
雪のヤドカリ：過保護な兄にあこがれますね。
雨が降ったら駅まで傘を持って迎えに来てくれたり、
雪が降ったら駅まで除雪車を走らせてくれたり、
日差しが強いときは家から駅までアーケードを作ってくれたり……。