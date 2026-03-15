モデルでタレントの辻門アネラ（32）が15日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフの前澤杯にラウンドガールとして参加することを報告した。

「2026年4月13日〜26日、千葉・MZ GOLF CLUBで開催される前澤杯に今年もラウンドガールとして参加します」と報告し、「国内男子ツアー唯一の2週間開催、賞金総額最大2億円！！現在プロアマ参加チケットが公式サイトにて販売中です」と参加者を募集した。

この投稿にフォロワーらからは「可愛い 肌が綺麗」「お綺麗ですね 会いに行きたいです」「連続のご参加おめでとうございます」「継続おめでとう」などの声が寄せられている。

辻門は、2019年にPacific Fairiesとしてレースクイーンデビューし、23年からはTOM’S所属。25年をもってレースクイーンを卒業した。

今年1月9〜11日に千葉・幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」にパーツメーカー「alpharex」のキャンペーンガールとして参加し、下半身をアップで撮影されたとしてSNSで「可愛い私達の下半身をアップで撮影している人がいるので見かけたら現行犯で捕まえてください 悪魔！撃退！！してください」と訴えた。

岡山県出身で、歯科衛生士の資格を持つ。公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W55・H87。趣味はビリヤード、ゴルフ、ゾンビ映画鑑賞。特技は、寝だめ。