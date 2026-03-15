SUNトピ福山さんです！きょうの東京は15.8℃まであがりました。ということで、東京の桜はどうなのか先ほど見てきました！

福山佳那 気象予報士

「花びらの薄いピンク色が見えています」

東京の桜開花予想は18日（水）、平年は3月24日、予想が当たればおよそ1週間早いです。

また、桜を守る活動も取材してきました。毎年、見事な花を咲かせる国立市の大学通りの桜並木。この景観は多くの人の手によって守られています。

きょう、ボランティア団体くにたち桜守と近隣の皆さんによって、ポスターの設置が行われました。

福山佳那 気象予報士

「どうしてこの活動に参加してるんですか？」

「国立のシンボルの桜を守りたいから」

「10年後になっても桜が元気に育つようにしたいから」

桜の期間中、子供たちの桜への気持ちを書いた300枚近いポスターが見られます。ポスターを見ながら、私自身も国立の桜を大切にしたいと感じました。また、こんな活動もされているそうです。

くにたち桜守 代表 大谷和彦さん

「（桜の）根が浅いんですよ。（桜の）根が浅いから踏まれてしまうと、人間でいうと呼吸がし辛い。入っちゃいけないと書いてあると自分もいい感じがしないので、菜の花を植えてしまおうと」

お花見の際は、是非、桜の足元にも優しさを分けてあげてください。