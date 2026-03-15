１２日に放送されたテレビ朝日系「見取り図じゃん」では、見取り図・盛山晋太郎、リリーと同期の芸人が集合した。

「２０年目の同期ＳＰ」には、さらば青春の光・森田哲矢、東ブクロが登場。「キングオブコント」などの活躍で同期の中でも早い段階で脚光を浴びた２人だが、松竹芸能を退所するなど多くの紆余曲折を経た。

「一番メンタルがキツかった仕事」のテーマで、森田は、松竹退所直後を述懐。

「松竹、もうほぼクビみたいな状態になって、そのまま夜逃げみたいな感じで上京してるの。俺ら。それの１発目がくそエロ番組やってさ。キングオブコントの決勝行って、翌年に（事務所を）辞めて。もう東京で一からやっていくって決めて、１発目の仕事、気付いたら水着のお姉ちゃんに…」と、とんでもなくアダルトな内容が状況後、最初の仕事だったという。

森田は「くそエロ番組、８本撮り…。『俺、これしに東京に来たんとちゃうで！』と思って。あれ、きつかったな…」と東ブクロに視線を向けると、東ブクロも「ギャラも安かったもんな…」とうなずいた。

森田は「８本で５０００円やったよな！どうすんの、これ…？って」と明かし、同期たちを驚かせ「この記憶は忘れたらあかんなと思った」と振り返っていた。