将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第4局が3月15日、栃木県日光市の「日光きぬ川スパホテル三日月」で行われ、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）が挑戦者の増田康宏八段（28）に126手で勝利した。シリーズ成績を1勝2敗のカド番で迎えた本局だったが、絶対王者が意地を見せて星を五分に戻す結果に。藤井棋王の防衛4連覇、そして増田八段の悲願の初タイトル奪取のゆくえは、3月29日に鳥取市の「有隣荘」で予定されている最終・第5局へと持ち越されることとなった。

【中継】藤井棋王VS増田八段 終局後の表情（生中継中）

追い込まれた王者が、土俵際で底力を見せつけた。今シリーズは、初タイトル獲得に燃える増田八段が第2局、第3局と連勝し、一気に藤井棋王をカド番へと追い込む波乱の展開となっていた。後がない藤井棋王にとって、絶対に負けられない重圧の中で迎えた第4局。注目の戦型は、両者の深い研究がぶつかり合う「相掛かり」へと進行した。

序盤から高難度な主導権争いから、中盤以降は増田八段の鋭い踏み込みに対し、藤井棋王は冷静沈着な受けと反撃の糸口を探る我慢の展開が続く。しかし、終盤の入り口でわずかな隙を突いた藤井棋王が、持ち前の終盤力を爆発させた。長く均衡が保たれていたものの、相掛かり特有の複雑な変化を読み切り、正確無比な指し回しで徐々にリードを拡大。最後は増田八段の粘りを振り切って、見事に勝利を収めた。

勝利した藤井棋王は、「全体として非常に判断の難しい将棋だった」とコメント。フルセットに向けて「最終局になるので精一杯頑張りたい」と静かに闘志を燃やしていた。敗れた増田八段は、「中盤以降でうまくいかない部分があった。そのあたりに時間を使ってしまったことが反省点」。第5局へ「最終戦で後がないので、先後どちらも準備して最終戦に向かいたい」と語った。

この勝利でシリーズ成績は2勝2敗のタイに。藤井棋王がタイトル戦でカド番に追い込まれるのは珍しい事態だったが、プレッシャーを跳ね除けてフルセットへと持ち込む底力は、まさに絶対王者の証明と言えるだろう。

一方の増田八段は、あと一歩のところで悲願の初タイトルは“お預け”に。しかし、シリーズを通じて王者・藤井棋王を苦しめる堂々たる戦いぶりを見せており、最終局での巻き返しに期待がかかる。

防衛4連覇を目指す藤井棋王か、それとも悲願の初タイトル奪取を狙う増田八段か。両者の意地とプライドが激突する運命の最終・第5局は、将棋ファンの熱い視線を集める大一番となることは間違いない。3月29日に鳥取市の「有隣荘」で行われる頂上決戦の結末から、最後まで目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）