治療が遅れると失明に至るケースもある白内障 この白内障治療で独自の手術を考案してきた眼科医・赤星隆幸が3月15日放送の『情熱大陸』に出演

治療が遅れると失明に至るケースもある白内障 この白内障治療で独自の手術を考案してきた眼科医・赤星隆幸が3月15日放送の『情熱大陸』に出演