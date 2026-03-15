【TJBB・SHOW】ChatGPTで山選び！？富士山を目指して「登山」スタート！“自己流の楽しみ方”をCHECK♡

LDH屈指のパフォーマンス力を誇るグループ・THE JET BOY BANGERZ（TJBB）のメンバーが、自分の“推し”をプレゼンする企画。今回登場するのは、ダンサーとしての実力はもちろん、コミカルなパフォーマンスとキレのあるツッコミでもTJBBを盛り上げるSHOW。最近ハマったという「登山」について、始めたきっかけからSHOW流の楽しみ方まで語ってもらいました。さらに、新曲「HEAD UP introduced by Zeebra」の制作秘話についても明かしてくれました。

始めたきっかけや、SHOW流・登山の楽しみ方まで。プライベートのエピソードとともにお届けします。

今回、SHOWが「アニメ／漫画」「お笑い」「登山」「納豆」の4つのテーマのなかから選んだのは「登山」！

Check! 登山を始めったきっかけ

漠然と「人生で一度は富士山に登りたいな」という思いは、もともとありました。そんななかで、GENERATIONS from EXILE TRIBEの佐野玲於くんとご飯に行ったときに、たまたま「富士山に登りたいんだよね」と話していて、自分もそういえば、と思って「僕も登りたいんですよ」と話しました。

玲於くんも趣味でハイキングに行くと仰っていて、僕は趣味がなかったので、いいなと思っていました。

でも、富士山もいきなり行くと高山病になったりと危ないので、各々練習してから行こうということになりました。

僕の大学の友だちで俳優をしている子がいるんですが、「登山しよう」と誘ったら「行こう！」とノってくれて、Alpen TOKYOに行って、とりあえず靴などのグッズをある程度そろえたところです。

Check! 初めて登った山

今年の1月から登山を始めて、これまでに2回登りました。

1回目は高尾山の6号路を登りました。1号路は舗装されている道ですが、6号路は少し岩場があったり、木の根が張っていたりするような道です。すごく楽しかったです。

登っている最中も、下山してくる人たちと「こんにちは」とか「先に行ってください」と挨拶や会話をしたり。普段は知らない人とすれ違っても会話することがないので、それが素敵だなと思いました。

お昼に登頂して、富士山を見ることもできました！

珍しいことみたいで、朝だったら見えることが多いそうですが、昼に見えることはあまりないと聞いて、すごくラッキーだったなと思いました。

Check! 2回目に挑戦した山

その次は、御嶽山と日の出山に登りました。もともと大岳山に登る予定だったんですけど、ちょうど寒波が来た日と被ってしまって、ChatGPTに聞いたら、まだ初心者だから危ないと言われたのでやめました。

「富士山に登るまでに登ったほうがいい山」「都内」「日帰り」で聞いてスケジュール立てて、でも雪が降りすぎて危ないということで、難易度の低い御嶽山と日の出山に切り変えました。登ったあと麓にある、つるつる温泉に雪を見ながら入って最高でした！

Topic ChatGPTには名前が！？

ChatGPTには“ビーン”という名前をつけてます。納豆が大好きなので粘り強い関係性になれるようにと、『Mr.ビーン』が好きなのでこの名前をつけました。

Check! SHOW流・登山の楽しみ方

山のなかは静かなので、気持ちが解放されます。発見もいろいろあって、登山にはこういう服が必要だなとか、逆にこれはいらないなとか、そういう気づきもあります。

友だちと、普段の悩みから他愛のない話までいろいろ話しながら登って、登頂したら小さいコンロを持って行って豚汁やラーメンを食べたりして、すごく楽しいです。

あと、TikTokで登山グッズもよく見ています。最近はARC'TERYXを買いました！

Check! 登ってみたい山

まず、ひとつめの目標は富士山に登りたいです。富士山は岩場なので、富士山に登るために、荒野が広がっている山も地方に行くとあるみたいなので、そういうところにも行きたいです。

始めたのが冬だったので、草木が枯れていて、雪景色もきれいだったんですけど、緑が生い茂っている山や、秋の山の景色も見てみたいです。少しレベルの高いところも行ってみたいです。

Check! 登山から得られるもの

いっぱいあるんですけど、特に達成感と新体験です。

サラリーマン時代に筑波山に登ったことはありましたが、そのときとは価値観が全然違いますね。

今はまだ素人なので、登山に詳しい人と一緒に登って学ぶ機会も作りたいです。

とにかく話せる趣味が欲しかったので、登山はこれから趣味になりそうだなと思ってます！