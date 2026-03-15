【TJBB・SHOW】ChatGPTで山選び！？富士山を目指して「登山」スタート！“自己流の楽しみ方”をCHECK♡
LDH屈指のパフォーマンス力を誇るグループ・THE JET BOY BANGERZ（TJBB）のメンバーが、自分の“推し”をプレゼンする企画。今回登場するのは、ダンサーとしての実力はもちろん、コミカルなパフォーマンスとキレのあるツッコミでもTJBBを盛り上げるSHOW。最近ハマったという「登山」について、始めたきっかけからSHOW流の楽しみ方まで語ってもらいました。さらに、新曲「HEAD UP introduced by Zeebra」の制作秘話についても明かしてくれました。
SHOWが選んだテーマは「登山」。
今回、SHOWが「アニメ／漫画」「お笑い」「登山」「納豆」の4つのテーマのなかから選んだのは「登山」！
始めたきっかけや、SHOW流・登山の楽しみ方まで。プライベートのエピソードとともにお届けします。
SHOW
生年月日：1996年7⽉25⽇
出身：大阪府
ChatGPTと山選び！？SHOWが語る初心者「登山」の魅力
Check! 登山を始めったきっかけ
漠然と「人生で一度は富士山に登りたいな」という思いは、もともとありました。そんななかで、GENERATIONS from EXILE TRIBEの佐野玲於くんとご飯に行ったときに、たまたま「富士山に登りたいんだよね」と話していて、自分もそういえば、と思って「僕も登りたいんですよ」と話しました。
玲於くんも趣味でハイキングに行くと仰っていて、僕は趣味がなかったので、いいなと思っていました。
でも、富士山もいきなり行くと高山病になったりと危ないので、各々練習してから行こうということになりました。
僕の大学の友だちで俳優をしている子がいるんですが、「登山しよう」と誘ったら「行こう！」とノってくれて、Alpen TOKYOに行って、とりあえず靴などのグッズをある程度そろえたところです。
Check! 初めて登った山
今年の1月から登山を始めて、これまでに2回登りました。
1回目は高尾山の6号路を登りました。1号路は舗装されている道ですが、6号路は少し岩場があったり、木の根が張っていたりするような道です。すごく楽しかったです。
登っている最中も、下山してくる人たちと「こんにちは」とか「先に行ってください」と挨拶や会話をしたり。普段は知らない人とすれ違っても会話することがないので、それが素敵だなと思いました。
お昼に登頂して、富士山を見ることもできました！
珍しいことみたいで、朝だったら見えることが多いそうですが、昼に見えることはあまりないと聞いて、すごくラッキーだったなと思いました。
Check! 2回目に挑戦した山
その次は、御嶽山と日の出山に登りました。もともと大岳山に登る予定だったんですけど、ちょうど寒波が来た日と被ってしまって、ChatGPTに聞いたら、まだ初心者だから危ないと言われたのでやめました。
「富士山に登るまでに登ったほうがいい山」「都内」「日帰り」で聞いてスケジュール立てて、でも雪が降りすぎて危ないということで、難易度の低い御嶽山と日の出山に切り変えました。登ったあと麓にある、つるつる温泉に雪を見ながら入って最高でした！
Topic ChatGPTには名前が！？
ChatGPTには“ビーン”という名前をつけてます。納豆が大好きなので粘り強い関係性になれるようにと、『Mr.ビーン』が好きなのでこの名前をつけました。
Check! SHOW流・登山の楽しみ方
山のなかは静かなので、気持ちが解放されます。発見もいろいろあって、登山にはこういう服が必要だなとか、逆にこれはいらないなとか、そういう気づきもあります。
友だちと、普段の悩みから他愛のない話までいろいろ話しながら登って、登頂したら小さいコンロを持って行って豚汁やラーメンを食べたりして、すごく楽しいです。
あと、TikTokで登山グッズもよく見ています。最近はARC'TERYXを買いました！
Check! 登ってみたい山
まず、ひとつめの目標は富士山に登りたいです。富士山は岩場なので、富士山に登るために、荒野が広がっている山も地方に行くとあるみたいなので、そういうところにも行きたいです。
始めたのが冬だったので、草木が枯れていて、雪景色もきれいだったんですけど、緑が生い茂っている山や、秋の山の景色も見てみたいです。少しレベルの高いところも行ってみたいです。
Check! 登山から得られるもの
いっぱいあるんですけど、特に達成感と新体験です。
サラリーマン時代に筑波山に登ったことはありましたが、そのときとは価値観が全然違いますね。
今はまだ素人なので、登山に詳しい人と一緒に登って学ぶ機会も作りたいです。
とにかく話せる趣味が欲しかったので、登山はこれから趣味になりそうだなと思ってます！
New Single「HEAD UP introduced by Zeebra」の制作秘話
「80年代は、僕とTAKUMIがやっているPOPPINGというダンスジャンルが生まれた時代で、ダンス業界では、HIPHOPはニュースクール、POPPINGはオールドスクールと言われますが、この曲はオールドスクールのPOPPINGがすごく踊りやすいなと思いました。聴いたときに、そういうジャンルのダンスが思い浮かぶ楽曲でしたね。
自分とNOSUKEの2人で踊る最初のAメロの部分をPOPPINGの振り付けにしたり、ダンストラックのほうはヒットというスタイルを入れたり、ダンスと楽曲の雰囲気がマッチしていて、自分の培ってきたダンスジャンルを取り入れることができたのがうれしかったです」
「HEAD UP introduced by Zeebra」2026年3月18日 CD Release2026年2月25日 Digital Release
80sエレクトロやベースミュージック、初期テクノサウンドをモチーフに、TJBBのダンススキルとボーカルスキルを最大限に発揮したレトロフューチャーなダンスチューンが誕生。
さらに楽曲を盛り上げる存在として、日本のHIP HOP界を代表するフロントマン・Zeebraが参加。1990年代よりラップやダンスを通してストリートシーンで活動し、J Soul BrothersやEXILEとも交流を深めてきたZeebraが、EXILE TRIBEの次世代を担うTJBBの新曲への客演を快諾。本作への参加が実現した。
THE JET BOY BANGERZ（TJBB）
ザ・ジェットボーイバンガーズ●応募総数4万8,000人、LDH史上最大規模のオーディション『iCON Z 〜Dreams For Children〜』から誕生した10人組ダンス＆ボーカルグループ。2023年8月23日にシングル「Jettin’」でデビュー。
7人のパフォーマー全員がプロダンスリーグ「D.LEAGUE」で活躍するDリーガーという実力派集団で、ボーカルにはDEEP SQUADのメンバーも在籍。圧倒的なダンススキルを武器に注目を集めている。2025年には日本テレビ『THE DANCE DAY』で優勝し、メンバーのTAKUMIがTBS『KING OF DANCE』初代KINGに輝くなど、グループとしても個人としてもダンスシーンで存在感を放っている。
さらに、グループ初のホール規模ライブ「THE JET BOY BANGERZ SPECIAL LIVE 2026『Let’s Dance〜DARK13〜』」の開催も決定。ドラマ『DARK13 踊るゾンビ学校』とのコラボによる新たなエンタテインメントで、さらなる注目を集めている。
ライター Ray WEB編集部
Ray WEB編集部 大竹萌寧
Ray WEB編集部 影山和美
カメラマン・撮影 結城拓人