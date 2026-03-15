ピアニストの清塚信也が１５日、熊本県荒尾市でコンサートツアーを行ったが、開催時間に会場のトイレが使えないという非常事態に見舞われていたことが分かった。

清塚は昨年９月４日から「４７都道府県ツアー２０２５−２０２６」を敢行中。ツアーも終盤に差しかかった１５日は熊本県荒尾市でコンサートを行った。

開場は午後１２時３０分、開演は午後１時３０分からだったが、会場の荒尾市総合文化センターの公式ＨＰには「本日３月１５日（日）１３：００ごろ、館内のお手洗いが一時ご使用いただけない事態が発生いたしました。ご来場の皆さまには、多大なるご不便とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後このような事態が起きぬよう設備管理、保守に万全を期して参ります」とあり、館内のトイレが使えないトラブルが発生していた。

清塚もＸで「会場に来られた皆々様のご協力に感謝致します」とつづり、大きな問題には発展しなかった模様。このコンサートを聴きに行ったと思われるファンのＸにも「清塚さんも散々トークのネタにされてましたが、スタッフの皆様、休憩の時には使えるようにしてくださってありがとうございました！」「トイレ故障のトラブルもあり トークも冴え渡っていた」「贅沢な時間でした…」などの投稿があった。