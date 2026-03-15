ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が15日、自身のインスタグラムを更新。“神解説コンビ”の2ショットを公開した。

「3月16日放送の「しゃべくり007」に出演します！！ミラノ・コルティナオリンピック神解説コンビということで、高木菜那ちゃんと一緒に」と番組出演を告知。

2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）との2ショットをアップし「嬉しいです お見合い企画までさせていただいて、、、本当に感謝しています！！是非みてください」とつづった。

高木さんはミラノ・コルティナ五輪中継で妹の美帆らが出場したスピードスケート競技の解説を務めた。

この投稿にフォロワーらからは「楽しみだー 絶対みるねー」「素敵です」「二人とも好きなので超楽しみです！」「なるちゃんかわいー」などの声が寄せられている。

高橋さんは、2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得。14年ソチ五輪に出場した。18年3月に引退し、その後はJOCアスリート委員として活動しながらコーチングや解説、タレントとして活動。21年にJOC理事に最年少で就任し、任期を経て、2023年6月からJOC評議員・日本オリンピアンズ協会(OAJ)理事に就任した。