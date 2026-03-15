グラビア・タレント・俳優として幅広く活動する清純派グラマラス・澄田綾乃さんの最新デジタル写真集「SOLARIA」（Eye Factory）がリリースされました。あわせて、同作の世界観を映像として深く体感できる8Kシネマ風本編映像も同時配信されています。



【メイキング動画】最新写真集「SOLARIA」 澄田綾乃さんの圧倒的プロポーションと輝く笑顔をのぞき見！

撮影は2025年9月に行われ、その後、さらなる完成度を追求するため、2025年11月に追加撮影を実施。澄田さんは「現場全体に“良い作品を作ろう”という強い想いが満ちていて、その熱量の中で自然と自分自身を解放できた気がします」と振り返ります。「令和最強のメリハリボディ」と称される彼女の新たな一面を捉え、ラグジュアリーな世界観と、飾らない素顔の輝きが静かに共存する一冊が誕生しました。



身長156cm、Hカップのグラマラスなプロポーションを誇る澄田さんが、海辺の朝焼け、バスルーム、ベッドルームなど多彩なシチュエーションでその魅力を披露。プールでの遊泳シーンやジェンガではしゃぐ姿など、素顔の一面も収録しています。



普段のグラビアではクールな澄まし顔を求められることが多い彼女田ですが、本作では自然体の笑顔を数多く収録。さらに、胸を張り上半身を大胆に反らすポージングなど、新たな表現にも挑戦しました。「“私ってこんな表情をするんだ”とあらためて気づきました。ファンの皆さんにも、私の“素”の部分を感じてもらえたらうれしいです」とコメントしています。



撮影地は千葉県・館山。強い陽光と柔らかな陰影の対比が、澄田さんのボディラインを際立たせる。プールサイドやテラスでは光と影がビーナスのような曲線を美しく描き出し、バルコニーやバスルームでは、風に揺れる髪や水に濡れた肌の艶やかな質感を切り取っています。



同作の本編動画は、日本初となるシネマカメラ撮影のグラビア作品です。空気の揺らぎや光の階調、肌の質感に至るまでを映像作品として精密に描写し、シネマティックな没入感を実現しましたた。 本編は高解像度8Kで楽しむことができ、8K版はFirstgravure.jpにて独占配信。高解像度により、澄田さんの表情の機微や瞬間のニュアンスまでも鮮やかに捉えられています。



【澄田綾乃さんプロフィール】

すみだ・あやの 1999年2月26日生まれ。山口県出身。T156・B88W56H87.5 血液型＝A型。2021年に『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にてグラビアデビュー以降、その完璧なプロポーションを「令和最強のメリハリボディ」と称され、グラビア誌を席巻。2023年に1st写真集『PURITY』を刊行。ドラマ「不適切にもほどがある！」や地上波バラエティ番組などに出演し、現在は俳優・タレントとしても活躍中。最大露出に挑戦した写真集『幻愛』（ワン・パブリッシング）が発売中。公式X（@AYANO_SUMIDA）公式Instagram（@nonnon112620）