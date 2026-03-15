【ストーカー親にロックオンされた娘】顔に傷が残っても「責任」取ります！＜第23話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第23話 責任取りますよ？【エツコの気持ち】
【編集部コメント】
ダメーー！ その返し、絶対にダメーーーー！！！ 責任って何？ 怖すぎます！ 今のナツキさんとリカちゃんに、一番言ってはいけない言葉です。しかも「ここは私が大人になって」って……。大人になるのであれば、もう少しケンシンくんにリカちゃんがイヤがっていることを伝えてあげるほうがいいのではないでしょうか。謝り方もなんだか上から目線だし……。エツコさんの暴走で、ナツキさんもとうとう限界値を超えてしまうのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第23話 責任取りますよ？【エツコの気持ち】
【編集部コメント】
ダメーー！ その返し、絶対にダメーーーー！！！ 責任って何？ 怖すぎます！ 今のナツキさんとリカちゃんに、一番言ってはいけない言葉です。しかも「ここは私が大人になって」って……。大人になるのであれば、もう少しケンシンくんにリカちゃんがイヤがっていることを伝えてあげるほうがいいのではないでしょうか。謝り方もなんだか上から目線だし……。エツコさんの暴走で、ナツキさんもとうとう限界値を超えてしまうのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび