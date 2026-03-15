１５日のスポーツの結果をまとめてお伝えします。

プロバスケットボールＢリーグ１部、３連勝中の群馬クレインサンダーズはアルバルク東京との第２戦。ブラックシアー・ジュニアが３０得点をあげる活躍で圧倒したサンダーズ。４連勝を飾っています。なお、次節は今月２８日、名古屋と対戦します。

サッカーのＪ２・Ｊ３百年構想リーグは第６節、ザスパ群馬は、アウェーでＪ２の横浜ＦＣと対戦しました。前節、アウェーで初勝利をあげたザスパ。しかし、格上相手に序盤から劣勢ムード。相手に１８本のシュートを打たれ３失点。３勝目はなりませんでした。なお、次節は、今月２０日、ホームでＪ２の湘南ベルマーレと対戦します。

女子サッカーのなでしこリーグ２部、バニーズ群馬ＦＣホワイトスターは１５日、アウェーで山口との開幕戦に臨みました。立ち上がりに先制点を許したバニーズでしたが、前半２３分、今シーズン、三菱重工浦和レッズレディースから加入した松尾美月選手のゴールで同点に追いつきます。しかし、後半、山口に２点を献上したバニーズ。開幕白星スタートはなりませんでした。バニーズは次節、今シーズン初勝利を目指し、今月２０日、大和シルフィードとのホーム開幕戦に臨みます。

バレーボールのＳＶリーグ女子、群馬グリーンウイングスは１４日に続き、ホームで岡山と対戦しました。ホームゲーム３連勝中のグリーンウイングスは１５日も岡山を寄せ付けません。セットカウント３対０のストレート勝ちでホーム４連勝を飾りました。通算成績は２２勝１６敗。７位につけています。なお、次節は、今月２１日、ＳＡＧＡ久光スプリングスと対戦します。