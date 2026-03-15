小中高校生を対象にした県のデジタルクリエイティブ人材育成拠点「ｔｓｕｋｕｒｕｎ」がオープン４周年迎え、記念イベントが開かれました。

県が２０２２年３月に前橋駅前の商業施設に整備した「ｔｓｕｋｕｒｕｎ」。小中高校生が最先端のデジタル機材で創作活動ができる全国初の施設です。

オープン４周年の記念イベントには、県内の小中高校生とその保護者約５０人が参加しました。

イベントのメインは、無料で利用できるオンラインゲームのプラットフォームとして、世界中の若年層から支持を集める「Ｒｏｂｌｏｘ」を日本で展開する辻潤一郎さんと、メタバース分野の国内最大級メディア「ＭｏｇｕｒａＶＲ」の久保田瞬さんによるトークセッションです。

対談のテーマは、「ＡＩ時代に必要な人材」などで、辻さんは「パソコン１台あれば何でもできる新しい時代がきている。ゲームという空間で学んだりチャレンジしていくことが必要です」と指摘していました。これに対し、久保田さんは、「ＡＩなどの新しいものを使えば、これまで出来なかったことが出来るようになると考えられる人に可能性が生まれる」と話していました。

参加者は、辻さんや久保田さんに積極的に質問するなどしてイベントを満喫していました。

このほか会場では、年に２回行っているコンテストの授賞式も行われ受賞者１６人に山本知事からトロフィーや表彰状が贈られました。