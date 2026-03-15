ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の試合速報を伝える日本テレビ「WBC詳報」（後6・00）が15日に放送され、準々決勝の日本―ベネズエラ戦を東京ドームでのオープン戦前に見守る巨人選手たちの表情が明かされた。

侍ジャパンは5―8で敗れ、大会ベスト8に終わった。

番組では試合をハイライトで報じたが、午後2時からの日本ハムとのオープン戦前に中継を見守る巨人の選手やスタッフの姿を放送。1点を追う1回裏に大谷翔平が大会3号となる先頭打者アーチを放った場面では、大城が「えぐい！」を連発。鈴木誠也が初回に二盗を試みた際に右膝を痛めると、丸と坂本は心配そうに画面を見つめた。

1―2の3回1死一、二塁から佐藤輝明が右翼線へ同点の適時二塁打を放つと、食事中の丸と大城は「おおー！」「ハイ！ハイ！ハイ！」と大盛り上がり。なお1死二、三塁で打席に森下翔太が登場すると大城は「いける森下！」、丸も「これで森下打ったらアツイよ。ここ打ったら勢い出るよ」と声援を送り、勝ち越し3ランが飛び出すと坂本、岸田も加わって「おお！」と大興奮だった。

丸が「これはめちゃくちゃ凄くないか？急きょ出場やで？急きょ行ってこれやで」と森下の一発に感心する一方で、坂本は「めちゃくちゃいい状態で開幕戦。気分も絶好調で」と27日の開幕戦での対戦を警戒していた。