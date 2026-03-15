野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１４日（日本時間１５日）、日本代表「侍ジャパン」（１次ラウンドＣ組１位）対ベネズエラ（Ｄ組２位）の準々決勝が米フロリダ州マイアミで行われた。

侍ジャパンは５−８で敗れてベスト４を逃し、前回大会に続く連覇はならなかった。

ベネズエラ８―５日本

日本が逆転負け。１点を追う三回に佐藤の適時二塁打で追いつき、途中出場の森下の３ランでリードを奪ったが、打線は四回以降、追加点を奪えず。五回に２番手隅田がガルシアに２ラン、六回に４番手伊藤がアブレウに３ランを浴びて逆転を許し、逃げ切られた。

「もっとレベルアップしたい」誓い新たに

序盤から相手ペースで進んだ試合で、日本に勢いをもたらしたのは途中出場となった森下だった。

佐藤の適時二塁打で追いついた三回、なおも一死二、三塁の好機で打席へ。２ボール２ストライクからのチェンジアップに体勢を崩されながらも下半身で粘り、左翼スタンドへと運んだ。大リーグ通算５３勝の左腕、Ｒ・スアレス（レッドソックス）から放った一発に、「自分なりの１００％を出そうとした結果がすごくいい形になった」と胸を張った。

出番は突然、訪れた。一回、四球で出塁した鈴木が二盗を試みた際に脚を痛め、負傷交代。代わって、グラウンドに送り込まれたのが野手最年少の森下だった。「（鈴木）誠也さんも出たい、結果を残したい、という思いが絶対にあったと思う。そこを自分が代われるように（と思った）」。先輩のじくじたる思いをバットに乗せた一撃だった。

その後は２打席連続三振に倒れ、森下は「足りない部分が多いと感じた。もっともっとレベルアップしていきたい」と誓いを新たにした。まだ２５歳。「井端ジャパン」で培った経験を糧に、また大きくなる。

（大背戸将）