◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇同級２位・岩田翔吉（負傷判定８回１分３３秒）王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート●（横浜ＢＵＮＴＡＩ）

挑戦者のＷＢＣ世界ライトフライ級２位・岩田翔吉（３０）＝帝拳＝が、１年ぶりに王座返り咲きに成功した。ＷＢＣ世界同級王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝に挑戦した岩田は、序盤から丁寧に左を突き確実にポイントを奪う展開。４回に偶然のバッティングでノックアウトが左目上を大きくカット。８回に３回目のドクターチェックで続行不能と判断され、勝敗の行方は８回までの採点に。７９―７３が２人、残る１人は７８―７４の３―０の負傷判定勝ちで、ＷＢＯ世界同級王座に続き２度目の王座獲得となった。

「１年前に負けてから色々なことがあった。負けてからはい上がるときは勇気がいる。家族やみんなが支えになってくれた。みんなの支えがなかったら、ここまでこれなかった」と感極まり涙を流した。

ちょどう１年前だ。ＷＢＯ世界同級王者だった岩田は初防衛戦でレネ・サンティアゴ（プエルトコ）と対戦。ヒットアンドアウェーの相手を捕まえきれずに判定負けした。動ける状態で動かないのか、動けない状態だから動かないのか。答えは後者だった。一発当ててやろうと力んで、力んでいるうちに逃げられた。「足を動かす」。４か月間、足を動かすことを徹底的に磨いた。一発に頼るスタイルも捨て、細かく手を出し続けることを心がけた。

くしくもこの日は恩師の誕生日だった。小学生時代にキックボクシングを始めたことが格闘技との出会いだった。指導を受けたのは「神の子」と呼ばれた山本”ＫＩＤ”徳郁さん。すべての面で影響を受けたＫＩＤさんだったが、２０１８年９月に多臓器不全で４１歳の若さで死去した。墓前にベルトを持ち勝利報告することを心に誓っていた。リングサイドには”ＫＩＤ”さんの姉・山本美憂さんが応援にかけつけ「美憂ちゃん、やったよ」とリング上から勝利報告した。特別な日を最高の形で締めくくった。

戦績は岩田翔吉が１６勝（１２ＫＯ）２敗、ノックアウトは２９勝（１１ＫＯ）２敗。

◆岩田 翔吉（いわた・しょうきち）１９９６年２月２日、東京都生まれ。３０歳。元総合格闘家・山本ＫＩＤ徳郁さんのジムで小学４年から格闘技を始める。中２でボクシングに転向。東京・日出高（現目黒日大高）３年時に高校総体優勝。アマ戦績は５９勝１２敗。早大卒業後、１８年１２月、米国でプロデビュー。１９年２月に日本のプロテストに合格。２１年１１月に日本ライトフライ級王座、２２年７月に東洋太平洋、ＷＢＯアジアパシフィック同級王座を獲得しアジア３冠達成。２４年１０月、ＷＢＯ世界同級王座獲得。身長１６３センチの右ボクサーファイター。