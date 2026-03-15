タレントのJOY（40）が、15日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）にゲスト出演し、類似タレントと呼ばれるユージ（38）へのクレームを口にした。

番組には2人そろって出演。ビジネスの成功でゴージャスな暮らしをするユージと、庶民派を公言するJOYとの格差など、2人が徹底比較された。

2人は長きにわたる親友でもあるが、番組ではJOYからユージへの不満も飛び出した。それは、過去にJOYのYouTubeチャンネルにユージがゲスト出演し、群馬県でロケをした時のこと。ユージが徒歩移動でゴネたという。

「いろんな人にお勧めスポットを聞いて、“基本歩ける距離だったら歩こうよ。道中で何か起こるかもしれないじゃん”ということでやっていた」。お勧めスポットは徒歩で約20分。すると、ユージが不満を漏らしたという。「普通に歩こうと思ったら、“20分歩くって、うそでしょ？”みたいな。“歩けても5分だよ”みたいな。全然歩いてくれないんですよ」。さらにユージからは「手前まで移動して、そこから撮ればいいじゃん」という提案もあったという。

JOYは「僕らのチャンネルのコンセプトとも違う。感覚がズレてませんか？」と訴えた。しかし、スタジオは微妙な反応。「何でこんな静かなんですか？」と笑わせた。

ユージからは反論が。「僕にも言い分がある。こんなこと言ったら申し訳ないですけど、群馬の国道って、人歩いてないんですよ」。さらに「（動画の）取れ高が少ないのは、僕たちのトークがつまらないからなんです」と自虐も飛び出した。JOYは「自信持とうよ」とツッコミを入れた。

目的地の前には、ピザ店を訪れたという。ユージは「ピザ屋がおもしろければ、歩こうってならない。“次で挽回するから、歩きで稼ぐのやめません？みんな疲れるから”って」と、徒歩に消極的だった理由を明かした。

しかし、JOYは「ピザ屋で変な空気にしたのは、実はユージなんですよ」と真相を口にした。「ピザを普通に切ればいいのに、バスケットボールの形に切って、“アメリカー！”とかやるんです。スタッフも慌てたんですよ」。さらに「スタッフからしたら、それでどんズベったやつが“歩かない”って言っているから、おかしいだろ？って」とぶっちゃけていた。