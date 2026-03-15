2026年3月13日、中国メディアの新週刊は、ガソリン価格の連続高騰を受けて「ガソリン車対電気自動車（EV）」の議論を白熱させるのは短絡的と指摘する記事を掲載した。

記事は、中東情勢の影響を受けて中国国内のガソリン・ディーゼル価格の定期的な調整で4回連続で引き上げ判断となり、92号ガソリンが1リットルあたり0．55元、95号ガソリンが同0．58元上昇したと紹介。22年3月以来の最大上げ幅を記録し、価格調整前夜には全国のガソリンスタンドに駆け込み給油の車が殺到したと伝えた。

その上で、ガソリン車オーナーが燃料費の高騰に苦しんでいるものの、EVオーナーもバッテリーコストの上昇に頭を悩ませていることから、安易に「EVの方が有利」とは言えないとの見方を示している。

また、EV側にも値上げの波が及んでいることに触れ、バッテリー用炭酸リチウムの価格が昨年初めの1トンあたり約7万5000元（約173万円）から今年3月には同17万1900元（約397万円）へと急騰し、奇瑞星途ET5やZeekrなど複数の中国新エネルギー車ブランドが相次いで値上げに踏み切ったと報じた。

記事はまた、ガソリン車オーナーとEVオーナーがしばしば同一人物であり、家庭内で用途に応じて使い分けているケースが多いという現実にも言及。ネット上の自動車交流コミュニティでも両者の口論は起きず、互いの節約術を共有する穏やかなやり取りが見られたと紹介した。

そして、「ガソリンか、電気かの争い」がネット上では過熱しているものの、現実の生活ではみんなガソリン代にしろ、電気代にしろ、それぞれの事情に合わせて工夫しながらやりくりしていると指摘。対立をあおる意義は薄く、それぞれのユーザーの選択を尊重すべきだと論じた。（編集・翻訳/川尻）