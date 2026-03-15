【WWE】SMACK DOWN（3月13日・日本時間14日／アリゾナ・フェニックス）

【映像】「かわいそう」美人レポーター“とばっちり”の悲劇

リング上で勝者インタビューのはずが、“雑”に扱われ…米マットで人気の美人レポーターがイライラ爆発女王の八つ当たりに遭い、ファンも同情している。

日本時間14日放送のWWE「SMACK DOWN」では、肩の怪我から復帰した女子スーパースターのミチンと、WWE女子王者のジェイド・カーギルの対決が約3ヶ月越しで実現。タイトル戦ではないものの、ジェイドが力の差を見せつけ勝利を収めた。

試合後、そのままリングでジェイドにインタビューを試みたのは、人気レポーターのキャシー・ケリー。4月開催の祭典「レッスル・マニア」に向け、ジェイドの対戦相手となるリア・リプリーについて話を振るが、ジェイドはそれを遮ってマイクを強奪。さらにキャシーを威嚇するように追い払いパイクパフォーマンスを始めると、会場からはブーイングが起こっていた。

このシーンがSNSで話題となり、多くのWWEユニバース（WWEファンの愛称）から「なんて失礼な！」「キャシー、ジェイドのケツを蹴飛ばしてやれよ」「かわいそう」「せっかくのメガネ姿を見るチャンスが」と非難轟々のコメントが殺到。また、キャシーがリアと親交が深いことから「実際のところ、リアはキャシーを助けるために（その後）登場したってことだろ？」といったツッコミや、過去に似たシチュエーションで男子スーパースターのセス・ロリンズから同様の仕打ちを受けたシーンを引き合いに「典型的なデジャヴだ！彼女はぞんざいな扱いを受けている」と主張するキャシーファンも見られた。

なお、キャシー本人も試合後にSNSを更新。当該シーンについて「定番の“助けを求める乙女”作戦」だったと明かしており、先日まで日本人スーパースターのイヨ・スカイとタッグを組んでいたリアを“再び振り向かせる”策略だったと明かすなど、ユーモア溢れる返答でユニバースたちを喜ばせている。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）