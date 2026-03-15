『ちびまる子ちゃん』、エンディング曲手掛けた斉藤和義に感謝 「日曜日の夕方にぴったりで大好きでした」惜しむ声続々
アニメ『ちびまる子ちゃん』（フジテレビほか、毎週日曜 午後6：00）の公式Xが15日更新され、エンディング主題歌を歌ってきた斉藤和義への感謝を伝えた。
【写真】「日曜日の夕方にぴったりで大好きでした」『ちびまる子ちゃん』エンディング曲手掛けた斉藤和義に感謝を伝えたまる子
投稿では「斉藤和義さん、今までエンディング主題歌を歌って頂き、ありがとうございました」とつづった。写真では草原にまる子、斉藤、ネコがいる3ショットを公開した。
この投稿には「ちびまる子ちゃんに合ったいいエンディングテーマでしたね」「日曜日の夕方にぴったりで大好きでした」と惜しむ声が続々と寄せられている。
斉藤のエンディング曲「いつもの風景」は2019年10月6日から使われ、きょう15日の放送で終了した。29日からは、宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」がエンディング曲となる。
【写真】「日曜日の夕方にぴったりで大好きでした」『ちびまる子ちゃん』エンディング曲手掛けた斉藤和義に感謝を伝えたまる子
投稿では「斉藤和義さん、今までエンディング主題歌を歌って頂き、ありがとうございました」とつづった。写真では草原にまる子、斉藤、ネコがいる3ショットを公開した。
この投稿には「ちびまる子ちゃんに合ったいいエンディングテーマでしたね」「日曜日の夕方にぴったりで大好きでした」と惜しむ声が続々と寄せられている。
斉藤のエンディング曲「いつもの風景」は2019年10月6日から使われ、きょう15日の放送で終了した。29日からは、宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」がエンディング曲となる。
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