『ちびまる子ちゃん』、エンディング曲手掛けた斉藤和義に感謝 「日曜日の夕方にぴったりで大好きでした」惜しむ声続々

『ちびまる子ちゃん』、エンディング曲手掛けた斉藤和義に感謝 「日曜日の夕方にぴったりで大好きでした」惜しむ声続々