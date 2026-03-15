乃木坂46メンバー、美脚映えるユニフォーム×ミニスカ姿に絶賛の声「スタイル良すぎ」「まっすぐで綺麗」
【モデルプレス＝2026/03/15】乃木坂46の黒見明香が3月14日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】乃木坂46メンバー「スタイル良すぎ」と話題のユニフォーム姿
高校野球の名門校・早稲田実業高校出身で、様々な野球の情報を日々まとめている「黒見ノート」まで作っているほどの野球ファンで知られている黒見。黒見は「チーム一丸となる熱い闘いがはじまるね。ワールドベースボールクラシック東京ファンゾーン『Netflix スペシャルブース』応援に行ってきたよ！」と同月5日から開催されているWORLD BASEBALL CLASSICの応援に駆けつけた際のショットを複数枚投稿。応援ユニフォームにミニ丈で薄い色合いのデニムスカート、スニーカーを掛け合わせたコーディネートを披露した。デニムスカートからは綺麗な色白の脚が映え、抜群のスタイルが印象的な写真となっている。「一緒にたくさん応援しようね〜頑張っているチームの皆さんのお力、きっと発揮できますように．．．！」と、「＃侍ジャパン」「＃MAKEDRAMA」などハッシュタグを付け、侍ジャパンの次回の試合となるベネズエラ戦に向けての応援メッセージもつづっていた。
この投稿にファンからは「まっすぐで綺麗」「理想的」「スタイル良すぎ」「カジュアルで素敵」「脚長い」「美人すぎる」「色白で脚綺麗」など絶賛の声が集まっている。（modelpress編集部）
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◆黒見明香、WBC応援ショット公開
高校野球の名門校・早稲田実業高校出身で、様々な野球の情報を日々まとめている「黒見ノート」まで作っているほどの野球ファンで知られている黒見。黒見は「チーム一丸となる熱い闘いがはじまるね。ワールドベースボールクラシック東京ファンゾーン『Netflix スペシャルブース』応援に行ってきたよ！」と同月5日から開催されているWORLD BASEBALL CLASSICの応援に駆けつけた際のショットを複数枚投稿。応援ユニフォームにミニ丈で薄い色合いのデニムスカート、スニーカーを掛け合わせたコーディネートを披露した。デニムスカートからは綺麗な色白の脚が映え、抜群のスタイルが印象的な写真となっている。「一緒にたくさん応援しようね〜頑張っているチームの皆さんのお力、きっと発揮できますように．．．！」と、「＃侍ジャパン」「＃MAKEDRAMA」などハッシュタグを付け、侍ジャパンの次回の試合となるベネズエラ戦に向けての応援メッセージもつづっていた。
◆黒見明香の応援ショットに反響
この投稿にファンからは「まっすぐで綺麗」「理想的」「スタイル良すぎ」「カジュアルで素敵」「脚長い」「美人すぎる」「色白で脚綺麗」など絶賛の声が集まっている。（modelpress編集部）
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