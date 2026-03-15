今回紹介するのは、YouTubeに投稿された引きこもり猫ちゃん。とある場所に籠ってしまい、おやつの時間にも出てこなかったそうです。その場所とは…。動画はYouTubeにて、1.8万回以上再生。視聴者からは、たくさんのコメントが寄せられていました。

【動画：寒い日、コタツに入った猫→おやつの時間になっても出てこなくて…どう見ても『ダメになっている光景』】

猫のみにらちゃん

YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」に登場したのは、猫のみにらちゃん。元気いっぱいで少しだけやんちゃなミヌエットの男の子です。

今回、みにらちゃんはとある場所に引きこもってしまった模様。その場所とは…猫が大好きな「こたつ」でした。

こたつの住人と化したみにらちゃん

とある寒い日、温かいこたつをつけてあげた飼い主さん。すると、さっそくみにらちゃんはこたつの中へとイン。そのまま、こたつに引きこもったようです。途中、こたつの中のライトに手を置いて占い師風になったみにらちゃん。暗い雰囲気も相まって占いの館みたいになったそうです。

こたつの中で爆睡していたみにらちゃん。よっぽど暖かくて居心地がよかったのでしょう。大好きなおやつの時間になっても、こたつの中から出てこなかったのだとか。とはいえ、おやつを食べたい気持ちもあったようで、飼い主さんがこたつの中におやつを持ってくるとすかさずパクリ。こたつの中に座ったまま、おやつを食べる横着なみにらちゃんでした。

こたつ族なみにらちゃんに癒された視聴者たち

こたつの中に引きこもっていたみにらちゃん。その様子を見た視聴者からは、「呼び出しボタンw」「ライトを呼び鈴だと思って触るとこ可愛すぎる」「おやつも大切だけどコタツの中も選択肢としてはあるよね」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くの視聴者が、こたつ族なみにらちゃんに心癒されたようですね。

YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」では、猫のみにらちゃんとの微笑ましい日常の様子などが投稿されています。みにらちゃんの可愛さに多くの猫好きたちが釘付けになっています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。