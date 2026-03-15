29万回表示され1.3万件の「いいね」を集めているのは、粘着クリーナーを使って服についた猫の毛をとろうとしているときの出来事。苦労している投稿主さんを見た視聴者からは、「主さまニコニコですやん」「怒れないですね」などのコメントが寄せられています。

【動画：服についた『猫の毛』を取ろうとしたら、猫がやって来て…「無限ループで笑った」「永遠に見ていたい」まさかの展開】

7匹分の毛を取らないと…

Threadsアカウント「Atsuyuki Ohshima」さんが投稿したのは、粘着クリーナーを使って服についた猫の毛を取ろうとしているときの出来事。飼い主さんのおうちには、7匹の親子猫が暮らしているのだそうです。

そこへ登場したのは、ちょびひげ模様が可愛いハチワレ猫の「ちょびくん」。テーブルの上にのると、広げられた服の上を遠慮なくスタスタ歩き始めたといいます。せっかくきれいにしようとしたのに、踏んづけられてしまったそうです。

取れちゃったなら付けてあげる

それだけで済ませないのが、ちょびくん。飼い主さんが粘着クリーナーをコロコロしたところに、「よいしょ」とばかりに寝そべったといいます。これには、飼い主さんも苦笑い。せっかく毛を取ったのに、また付けられてしまいました。

飼い主さんが笑いながら反対側をコロコロしていると、ちょびくんは「今度はそっち？」とばかりに移動して、からだをこすりつけるように寝そべるのだそうです。もしかしたら自分たちの毛が付いている状態が「ベスト」で、戻してあげようとしていたのかもしれません。

もはやあきらめの境地に

キリがないので飼い主さんはちょびくんを軽く押さえてみたそうですが、その手もすり抜けて毛を服にこすりつけてしまうのだそう。もう笑うしかない状況だったといいます。その後も毛を取ろうと試みる飼い主さんでしたが、結局は「取れない」ことを受け入れたそうです。

別の日にTシャツで試してみたところ、やはりちょびくんが現れ、毛を取ったところからからだをこすりつける攻防が続いたとのこと。ちょびくんは、飼い主さんにいつでも自分の毛をまとっていてほしいのかもしれません。

無限に続くちょびくんとの攻防を見た視聴者からは、「出来ることなら永遠に見ていたいです」「猫ちゃんいたらこんな幸せ空間が生まれるんですね」などのコメントが寄せられていました。

Threadsアカウント「Atsuyuki Ohshima」さんは、ちょびくんを含む7匹の親子猫の微笑ましい日常をたくさん投稿されていますよ。写真家である飼い主さんによる可愛い集合写真にも注目です！

写真・動画提供：Threadsアカウント「Atsuyuki Ohshima」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。