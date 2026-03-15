◆女子アジア杯 ▽準々決勝 日本―フィリピン（１５日、オーストラリア・シドニー）

ＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンは同４１位のフィリピンに７―０で勝利し、１０大会連続のＷ杯（来年６月開幕、ブラジル）出場を決めた。２０１１年W杯優勝監督で、初の外国人指揮官としてニルス・ニールセン監督（５４）を招へいした佐々木則夫女子委員長（６７）がスポーツ報知に手記を寄せた。

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なでしこの選手の環境と待遇は、今はかなり良くなっている。飛行機はビジネスクラスになり、ホテルは１人部屋になった。（１１年Ｗ杯で）優勝した時は違った。行きはエコノミーで、帰りもビジネスは空いている分だけ。空いていない分は、若い選手がエコノミーで帰った。部屋も２人部屋だった。（宮本恒靖）会長も積極的に女子の待遇を考えてくれている。稼がない、国際親善試合をやってもなかなか満員にならない女子だが、とても感謝している。

シェフの西（芳照）さんも、前回のアジア杯前に、「こういうのはどう？」と、協会から提案がきた。それで１回受けたら、これはいい、と。それからは常に、主要大会の時はお願いしている。おいしいものを提供してくれるし、とにかく塩むすびがうまい。今は海外から来ている選手も多いから、日本のおいしいものが食べられる西テーブルがあると、食欲も進む。

ただ、いい環境にしているわけだから、結果を出してもらわないと、という思いもある。昔のなでしこは厳しい環境の中で結果を出し、少しずつ良くなっていった。今は、結果を出すためにサポートするという考え方に協会もなっているから、あとは結果を出すことが重要になる。あなたたち、それに見合った結果を出してくれないと、となってきたんじゃないかな。

ニルスさんは選手をすごくリスペクトするが、たまに「すごい、すごい」と言い過ぎる。だから、７月のスペイン遠征と１０月のノルウェー戦後で負けた後、さすがに選手には「もっと気を締めろ」と、活動の最後に言った。負けて反省している時に、指揮官が「お前ら、よく頑張っていた」と励ましの言葉を言われても全然入ってこない。「勘違いするな。監督は優しく言ってくれるが、負けてオッケーなんてない。（強豪国に）勝たなかったら優勝できねえだろ」と、少し厳しく伝えたのを覚えている。

今はＷＥリーグというプロリーグができて、海外にもいっぱい行っている。でも、なでしこジャパンはベスト８あたりで、常にそこを突破できない。だから、海外の監督を招聘（しょうへい）して、もっと頑張ります、というメッセージも入れた。やはり８強の壁を突破しないと頂点は見えない。スペイン、ブラジル、アメリカは上に上がってくるチーム。ただ、そこが強いからって、そこで負けてＯＫのハンコを押したら、おかしな話。負けてオッケーでミーティングが最後終わったら、選手もどこを目指しているんだろうと思ってしまう。今は常に優勝を目指している。大きな世界大会は今度のＷ杯なので、優勝へ持って行くにあたっての士気を、ニルスさんには今後見せてほしい。

ミラノ・コルティナ五輪で、日本の女性の力はすごいと感じた。特に、りくりゅう（木原龍一、三浦璃来組）ペアの感動はすごかった。俺たちが優勝した時、日本はあんな感じだったのかな。今年はＷＢＣもあって、男子のＷ杯もある。スポーツで日本に元気を送らないといけないし、日本のため、日本女子サッカーのために頑張らないとね。（日本協会女子委員長）

◆佐々木 則夫（ささき・のりお）１９５８年５月２４日、山形・尾花沢市生まれ。６７歳。帝京高から明大を経て８１年、電電関東（ＮＴＴ関東、現大宮）入社。９１年の引退後は指導者に。２００７年１２月に、なでしこジャパン監督に就任。１１年ドイツＷ杯優勝、同年度ＦＩＦＡ女子最優秀監督。１２年ロンドン五輪銀。１５年カナダＷ杯準優勝。１９年６月に日本サッカー殿堂入り。女子委員長。