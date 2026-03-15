「ボクシング・ＷＢＣ世界ライトフライ級タイトルマッチ」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

同級２位の岩田翔吉（３０）＝帝拳＝が王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝に挑み、８回１分３３秒負傷判定３−０（７８−７４、７９−７３、７９−７３）で勝利し、１年ぶりに王座奪還を果たした。

昨年３月の陥落から１年。岩田は１回からしっかり上下打ち分けてペースを握った。その後も着実に有効打を浴びせ、３回にはカウンターの右でぐらつかせた。４回には王者が偶然のバッティングで左目上をカットし、流血。その後も岩田がボディーを中心に攻め立てていった。４回終了後の公開採点では３者が岩田を支持した。

その後も岩田が圧倒。６回に残り１分で一気のラッシュをみせると、８回には王者がこの試合３度目のドクターチェック。レフェリーがここで試合を止めた。

勝利者インタビューで岩田は「本当に１年前に負けてからすごく色んなことがあって。必ず這い上がりたいと毎日思っていました。全勝でパーフェクトのレコードも魅力的ですけど、負けから這い上がる時ってすごく勇気がいるんですよ。だけどみんなが応援してくれて。自分１人の力では返り咲けなかった。本当に根性があって、普通の選手なら倒れてるパンチが何度もあったんですけど、最後まで生きたパンチを打っていた」と振り返った。

会場にはＫＩＬＬＥＲ ＢＥＥ出身の岩田の応援にこの日、誕生日を迎えた故山本“ＫＩＤ”徳郁さんの姉、美憂さんや、親交のある格闘家の平本蓮が見守っていた。美憂さんは涙を流していた。

岩田は「美憂ちゃん、やったよ！」と呼びかけ「徳さんが格闘技を始めるきっかけをくれて、３・１５にＷＢＣ、子供の頃から憧れていたベルトを巻けてうれしいです」と喜びを噛み締めた。