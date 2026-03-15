寒い季節は、弟犬も兄犬も部屋の中で1番暖かいヒーターの前にいたいようで…？ワンコ2匹が場所を取り合う光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で11万7000回再生を突破。「最高ｗ」「めちゃくちゃ面白い」「これぞ神回」といった声が寄せられています。

【動画：ヒーターの前を弟に取られたお兄ちゃん犬→特等席を巡った『愉快な争い』】

ヒーター前の特等席を取られたら…

YouTubeチャンネル「豆柴おもしろ4兄妹」に投稿されたのは、豆柴の兄弟がヒーター前の特等席を取り合う様子です。この日、三男の「四竜」くんは長女の「凛」ちゃんと一緒にヒーターの前を陣取ってくつろいでいました。

しかし長男の「豆じろう」くんと次男の「幾三」くんが飼い主さんに甘えているのを見て、自分もみんながいるコタツの方に行きたくなった四竜くん。一度ヒーターの前を離れ、飼い主さんに撫でてもらってから戻ってきたら、幾三くんに場所を取られてしまっていたとか！

可愛くて愉快な争い

普段、末っ子の四竜くんはめったに兄犬たちに反抗しないそうですが、この時は幾三くんのお顔にペチッとパンチして、「僕の場所を取らないで！」と訴えたそう。しかし幾三くんは全く動じることなく、隣にいる凛ちゃんに甘えながらリラックスしていたとか。やはり弟犬は兄犬には敵わないのかも…？

…と思いきや、凛ちゃんがその場から立ち去って、1対1になった途端に形勢逆転！なんと四竜くんは幾三くんをヒップアタックで押しのけて、強引にヒーターの真ん前を奪い取ったのです。この予想外の展開に幾三くんは呆然とし、飼い主さんは思わず笑ってしまったとか。

ほっこりする結末

もちろん幾三くんも、そのまま黙って場所を譲ったりはしません。四竜くんのお顔にベシベシッと連続パンチしたり大きな声で吠えたりして、「そこをどけ」と訴えたそう。しかし四竜くんは何をされてもその場から動かなかったため、ヒーター前争奪戦は幾三くんの敗北という結果に終わったのでした。

幾三くんは床に寝転び体をくねくねさせて悔しがっていたとのことですが、すぐに何事もなかったかのようにヒーターの近くへ。そして最終的にはみんなでヒーターの前に集まって、仲良く暖をとっていたそうですよ。

この投稿には「下克上ｗ」「みんな面白くて可愛すぎます」「連発パンチに笑いました」「竜ちゃんも逞しく成長していて何よりです」といったコメントが寄せられ、兄弟の愉快な争いとほっこりする結末は多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

個性豊かな豆柴4兄妹の可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「豆柴おもしろ4兄妹」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴おもしろ4兄妹」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。