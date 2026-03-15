飼い主さんとのお散歩中、立ち寄った草むらでとあるものを見つけたというウエスティさん。想定以上に気に入ってしまって…微笑ましい光景が話題になっているのです。

無邪気で微笑ましいそのお姿は記事執筆時点で14万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。

【写真：『草むらで拾った落とし物』を持って歩く犬→気に入ってしまった『まさかの物』】

『草むらで拾った落とし物』を持って歩く犬

Xアカウント『@tao_westie』に投稿されたのは、ウエスティ「タオ」くんのお姿。

この日も、元気いっぱいに飼い主さんとお散歩を楽しんでいたというタオくん。偶然立ち寄った草むらである物を発見、想定以上に気に入ってしまったのだといいます。

想定以上に『気に入ってしまう光景』に反響

タオくんが見つけたのは、車に貼る初心者マークのステッカー。何がそんなに気に入ったのか…初心者マークをくわえた瞬間、猛ダッシュをしてしまうほど大喜びをしていたのだそう。

お散歩の間ずっと持っていただけではなく、お家にもしっかりと持ち帰ったのだとか。どこか誇らしげに初心者マークをくわえて歩いていたというタオくん。

初心者マークの表示義務は、運転免許取得から1年。撮影当時は、生後11ヶ月だったタオくんも『犬生初心者』であることをアピールしなければと思ったのかも…しれませんね。

タオくんの無邪気なそのお姿は、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「初心者なんだワン」「初心者マークだ」というコメントが寄せられています。

わんぱくで甘えん坊な男の子

2025年2月22日生まれのタオくんは、現在1歳の男の子。まだまだわんぱく盛りで遊び好き、飼い主さんの前ではとっても甘えん坊なお姿は、無邪気で愛くるしいです。

飼い主さんに溺愛されながら、マイペースにのびのびと暮らすタオくんのお姿はウエスティの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@tao_westie」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。