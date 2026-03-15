◆プロボクシング ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇王者・松本流星 （判定） 同級４位・高田勇仁●（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＡ世界ミニマム級タイトルマッチは王者・松本流星（２７）＝帝拳＝が挑戦者の同級４位・高田勇仁（ゆに、２７）＝ライオンズ＝を判定で破り、初防衛に成功した。

戦績は高田が１６勝（６ＫＯ）１０敗３分け、松本が８戦全勝（４ＫＯ）。

高田は積極的に前に出たが、相手のテクニックに翻弄（ほんろう）され、強打を何度もかわされた。距離も支配できず、左ストレートやカウンターを要所で打ち込まれた。５回に鼻出血、７回には右目上と鼻の上をカット。右の強打で決定打を奪うことができなかった。試合は判定へ。ジャッジ３人とも１０８―１２０と王者を支持。ジム初の世界王者誕生は持ち越しとなった。

「松本選手は強くて、距離の取り方がうまかった。自分が追い詰めるところで（力を）出し切れなかった。（松本の）うまさ、強さが上回っていた。負けたなと思った」と高田は完敗を認めた。

両者は昨年９月１４日に世界王座決定戦で対戦し、５回途中に偶然のバッティングで高田が負傷、試合続行不能となり、松本が３―０の負傷判定でベルトを獲得した。サウスポーが苦手だったため、「前回は前に出られなかった」という。左構え対策を徹底し、積極的に出稽古にも足を運んだ。スパーリングは２００ラウンドに迫った。当たり負けしないように体幹強化にも励んだ。フィジカルのブレをなくすように、下半身をメインに走ったり、６０〜７０キロのタイヤを引いたりした。「前に出れば、自分のペースにもっていける」と気合を入れてリングに向かったのだが、思いはかなわなかった。

１７歳の２０１５年８月にプロデビューしたが、当初、体重維持には苦労した。同年１２月のプロ第２戦では、１階級重いライトフライ級（４８・９キロ以下）４回戦だったため、ラーメンを食べて、水を飲んで“増量”して計量に臨んだという。ちなみに、試合は４回ＫＯ勝ちしている。

勝ったり負けたりを繰り返し、「次、負けたらやめよう」と何度も思ったが、「そんな時に限っていつも勝って、やめようが延び延びになっていった」という。転機は２１年４月の石沢開（Ｍ・Ｔ）戦。打たれても倒されず、パワー負けもしなかった自信が、高田を前に出て打ち合うファイタースタイルにモデルチェンジを決断させた。以降、連戦連勝。２３年４月に日本ミニマム級王座を６回ＴＫＯで獲得した。２５年１月には日本王座を返上してＷＢＯアジアパシフィック同級王座も手にしたが、２度の世界王座奪取のチャンスは生かせなかった。

鼻出血で「息苦しさはあったが、集中力は切れなかった」と高田。今後の課題について聞かれると「ディフェンスもそうですし、自分に流れを作ることができなかった。それを練習の課題にしようと思う」と３度目のチャンスを期待して、前を向いた。