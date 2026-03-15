東日本大震災の発生から15年。地震や原発事故の影響で1714人の避難者がいまも新潟県内に暮らしています。



阿賀野市に避難する女性はことし、福島県大熊町にある自宅を解体しました。多くの分断や亀裂を生んだ震災、そして原発事故と向き合い続けます。

◆福島から新潟・阿賀野市へ避難

3月9日、阿賀野市。春の息吹に胸を弾ませるのは福島からの避難者・大賀あや子さんです。



阿賀野市に移り住んでから10年以上が経ちました。





（大賀あや子さん）「絶望感、感覚は数年前の3月のことだったかのようにリアルに思い出しますね」東京都小金井市出身。有機農業を志し、20代で福島県大熊町へ移住しました。

東京電力・福島第一原発が立地する大熊町。



震災により、全域に避難指示が出され、町の一部地域はいまも帰還困難区域に指定されています。



◆新築したばかりの自宅解体を決断

大賀さんは、震災の10日前に我が家を新築したばかりでした。



あれから15年。



大賀さんは自宅の解体を決めました。



（大賀あや子さん）

「建てて建築していく過程を全部毎日見ていました。友人である大工さんたちが建てて」

暮らすことがかなわなかった大切な我が家。気がつくと手が震えていました。



大賀さんの自宅のある地域は避難指示が解除されています。しかし「出来るだけ被ばくを避けたい」として、ふるさとに戻らないことを決めました。



「安全神話の崩壊」とも言われた福島第一原発事故。事故当時、大賀さんは世論が「脱原発」へ傾くことに期待していました。



(大賀あや子さん)

「それでいくつもどんどん再稼働するところが増えて…ちょっと…本当に…」

◆柏崎刈羽原発の再稼働を容認

2025年12月22日、新潟県の花角知事や県会は、安全性の向上や避難道路の整備などを前提に柏崎刈羽原発の再稼働を容認。地元同意の手続きは完了しました。



翌日、知事は都内に向かい、政府に報告しました。



（赤沢経産相）

「原子力の利用は安全性の確保が大前提」



（高市首相）

「この度の知事の決断心から敬意を表します」



ことし1月、およそ14年ぶりに再稼働した柏崎刈羽原発。事故を起こした東京電力の原発が再び動き始めました。

◆避難者同士がオンラインで交流会

大賀さんが所属する避難者団体「REVoN」は去年12月12日、柏崎刈羽原発の再稼働の中止を求める声明を発表。その日の夜、避難者同士を結ぶオンラインでの交流会が開かれました。



復興庁によると、ことし2月時点で全国の避難者はおよそ2万6000人。新潟県内には1714人がいまも避難を続けます。



この日参加したひとりが、避難生活を送る中で夫と離婚せざるを得なかった女性。胸の内を明かしました。



（女性）

「じゃあ（福島に）帰れるかといったら、そこは妥協できなかった。分断はあったし、亀裂も入った。子どもの命を守りたかっただけなんですけど、それが許されない。そういう思いを他の人にはしてほしくない」



（大賀あや子さん）

「それぞれいろんな状況は違うんだけれど生き延びてきた同士でいまたまたまここで避難者同士会ってるみたいな感覚を共有して」



（REVoN共同代表 中手聖一さん)

「15年経ってさ、生活なりなんなり変化はあったけれど、もう1回来たら俺無理だよ。もう1回避難なんて。できねえだろうなと思う、正直」



葛藤を抱え続ける避難者。それでも、ふるさとを忘れることはありません。

◆福島名産「干し柿」を手作り

大賀さんが毎年冬に作るのが福島の名産、干し柿。気候が異なる新潟でも、ふるさとと同じ味になるよう干し方も工夫しているといいます。



（大賀あや子さん）

「避難者や福島の友人に送ると、“新潟で売っている干し柿とは違う。福島の味だ”みたいに喜んでくれて」

◆再稼働までの経緯をまとめたリーフレット

大賀さんが所属する市民団体は3月11日に合わせてリーフレットを作りました。40万部の製作費500万円を、クラウドファンディングなどで集めようとしています。

（大賀あや子さん）

「再稼働されたらどうしようもないのかなって、だんだん諦めて、忘れちゃうというおそれがあるかなと」



掲げたのは柏崎刈羽原発再稼働後の「次の選択」。



再稼働までの経緯を年表にまとめ、今後、5月に知事選、来年には県議選が実施されることを記しました。



（大賀あや子さん）

「(東電との)安全協定で知事などがものを言える仕組みもある。県民の原発に対する意思、不安をちゃんと反映する方を選べるように、みんなで考えていけたら」



3月11日、午後2時46分。各地で黙とうが捧げられました。



政府はいまも原子力緊急事態宣言を解いていません。

「原発事故はまだ終わっていない」。大賀さんは訴え続けます。