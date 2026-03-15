【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ 最新技術や芸術的な言葉がヒント
日常生活やニュースでよく耳にする言葉の中に、意外な共通点を見つけて脳をリフレッシュさせてみませんか？
今回は、デジタルの世界からスピード感あふれる動き、そして世界的に有名な画家の名前まで、知的好奇心をくすぐる言葉を用意しました。3つの空欄に当てはまる2文字は何か、イメージを広げて考えてみましょう。
□□う
□□く
ぴ□□
ヒント：『泣く女』や『ゲルニカ』などの代表作で知られる、スペイン出身の著名な画家といえば？
答えを見る
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▼解説
かそう（仮想／仮装）
かそく（加速）
ぴかそ（ピカソ）
想像を形にする「仮想（かそう）」、勢いを増していく「加速（かそく）」、そして独創的な表現で知られる「ピカソ（ぴかそ）」。最先端の概念から歴史的なアートまで、一見遠く離れたジャンルの言葉たちが「かそ」という響きによってきれいに結びつきました。パズルのピースが埋まった瞬間のすっきり感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、デジタルの世界からスピード感あふれる動き、そして世界的に有名な画家の名前まで、知的好奇心をくすぐる言葉を用意しました。3つの空欄に当てはまる2文字は何か、イメージを広げて考えてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□く
ぴ□□
ヒント：『泣く女』や『ゲルニカ』などの代表作で知られる、スペイン出身の著名な画家といえば？
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正解：かそ正解は「かそ」でした。
▼解説
かそう（仮想／仮装）
かそく（加速）
ぴかそ（ピカソ）
想像を形にする「仮想（かそう）」、勢いを増していく「加速（かそく）」、そして独創的な表現で知られる「ピカソ（ぴかそ）」。最先端の概念から歴史的なアートまで、一見遠く離れたジャンルの言葉たちが「かそ」という響きによってきれいに結びつきました。パズルのピースが埋まった瞬間のすっきり感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)