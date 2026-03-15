TDS“ダッフィー＆フレンズのギフトシリーズ”発売へ！ メッセージカード付き「ぬいぐるみマスコット」など展開
東京ディズニーシーは、4月14日（火）から、ダッフィー＆フレンズのギフトシリーズを、「マクダックス・デパートメントストア」で発売する。
【写真】贈り物に最適！ メッセージカード付きの「ぬいぐるみマスコット」
■ダッフィーが特別な日をお祝い
今回発売されるのは、大切な人に想いを届けるのにぴったりな、ダッフィー＆フレンズのギフトシリーズ。
ラインナップには、「Happy Birthday」のメッセージカードが付いた「ぬいぐるみマスコット」や、別売りのダッフィーに着せられる特別な日にぴったりな帽子と蝶ネクタイがセットになった「ぬいぐるみコスチューム」など、大切な方への贈り物にぴったりなアイテムが並ぶ。
また、優しい色合いのパッケージに入った「ミニタオル」や「グリーティングカード」も提供。加えて、ダッフィーがお祝いのラッピングから飛び出て一緒にお祝いしてくれているようなデザインが描かれた「ラッピングバッグ」が用意され、ギフト選びが楽しくなる商品が勢ぞろいしている。
なお、店舗の入店にはスタンバイパスが必要になる場合があるほか、状況により販売店舗が変更になる可能性もあるため、「東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト」での事前チェックが推奨される。
【写真】贈り物に最適！ メッセージカード付きの「ぬいぐるみマスコット」
■ダッフィーが特別な日をお祝い
今回発売されるのは、大切な人に想いを届けるのにぴったりな、ダッフィー＆フレンズのギフトシリーズ。
ラインナップには、「Happy Birthday」のメッセージカードが付いた「ぬいぐるみマスコット」や、別売りのダッフィーに着せられる特別な日にぴったりな帽子と蝶ネクタイがセットになった「ぬいぐるみコスチューム」など、大切な方への贈り物にぴったりなアイテムが並ぶ。
なお、店舗の入店にはスタンバイパスが必要になる場合があるほか、状況により販売店舗が変更になる可能性もあるため、「東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト」での事前チェックが推奨される。