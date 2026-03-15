山形市で、様々なスポーツを体験する「ミニマルチスポーツフェスタ」が１５日開かれました。ゲストには人気番組「ＳＡＳＵＫＥ」に出場する多田竜也さんらも登場し、会場は熱気に包まれました。

【写真を見る】”SASUKE”で活躍する多田さんらがゲストに登場！子どもたちがオブスタクルスポーツなどに挑戦「ミニマルチスポーツフェスタ 」

山形市で開かれた「ミニマルチスポーツフェスタ」は、子どもたちに様々なスポーツを楽しんでもらおうと開かれたものです。



会場には、パルクールやボルダリングなどの体験ブースが用意されました。



また、２０２８年のロサンゼルスオリンピックで近代五種のひとつとして採用される「オブスタクルスポーツ」も行われ、子どもたちは、うんていや反り立つかべなど障害物を超えるタイムアタックに挑戦しました。



そして１５日は、県の職員でありながら人気番組「ＳＡＳＵＫＥ」で活躍する多田竜也さんがゲストとして登場したほか、同じく番組で大活躍中の山本桂太朗さん（塾講師）、荒木直之さん（カーデザイナー）、鈴木祐輔さん（中学校教師）も駆けつけ、会場を盛り上げました。



参加者は「楽しいですけど反り立つ壁を上ることができなかったことが嫌だな。目標はＳＡＳＵＫＥ完全制覇かな」



多田竜也さん「ただ走るとかただボールを投げるとかでは得られないような経験が、オブスタクルスポーツでは得られるので、今後の何か未来を切り開いていくための一助になればと思う」



参加者は、様々なスポーツに挑戦し、体の使い方やスポーツの楽しさを改めて実感しているようでした。