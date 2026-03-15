中東情勢の悪化で高騰する原油価格。ガソリン価格が大幅に値上がりし初めての週末を迎える１５日、山形県内の道の駅では、県外のドライバーなどから困惑の声があがっていました。

【写真を見る】「車の外出は控えたい・・・」「（ガソリンを）入れずに帰ろうと思う」県外からのドライバーもガソリン価格に困惑

山形県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、今月９日時点で１７０円１０銭と、先週より２円７０銭上がり、全国で最も高い価格となっています。



佐藤友美 アナウンサー「高速道路からほど近い、多くの人が訪れる道の駅です。大幅な値上がり後、初めての週末となったきょう、県外から訪れたドライバーはどのように感じているのでしょうか」





宮城から「ちょっと高いなと思って、しかも山形は（価格が）高いと聞いたのでこのまま（ガソリンを）入れずに帰ろうと思う」



宮城から「困りましたね、出かけられないな。遠出は今回でしばらくは見合わせ」



福島から「高市さんが１７０円に下げてくれると言っていたのでそれを期待してあんまり入れないようにしている。これからずっとこのまま高止まりだと厳しい」



宮城から「震災後はガソリンが半分くらいに減ると怖くて満タンにしていたけれど、それがこれだけ高くなると金額もかなり高くなるので躊躇する」



また、山形県内の学生も日常生活に影響が出ていました。



山形県内の学生は「私はアルバイトに行くにも車を使う。貯めたお金でガソリンを払っているのでなるべく車を使わないようにしようと昨日から思った」



石油情報センターによりますと来週１８日まではガソリン価格の値上がりは続くとみられますが、１９日から始まる政府の助成によって１７０円台に向け徐々に価格は抑えられていくと予想しています。