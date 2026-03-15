◇WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ 同級2位・岩田翔吉(帝拳)＜12回戦＞王者 ノックアウト・CPフレッシュマート(タイ)（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

元WBO世界ライトフライ級王者でWBC同級2位の岩田翔吉（30＝帝拳）がWBC同級王者ノックアウト・CPフレッシュマート（35＝タイ）に8回1分33秒負傷判定勝ちし、約1年ぶりに世界王座へ返り咲いた。2階級制覇王者を攻略し、2度目の世界王座獲得を果たした。

身長差11センチなどサイズで勝る岩田は、序盤こそ老かいな王者の動きにクリーンヒットを阻まれたものの、距離が詰まった4回の打ち合いでは右のショートフックがヒット。ノックアウトは偶然のバッティングで左目上から出血し、このラウンド終了後の公開採点では岩田がフルマーク1人の3―0とリードした。

6回、打ち合い途中にレフェリーが試合を止め、ノックアウトの傷をドクターチェック。再開後、岩田が左右のパワーパンチを打ち込むと王者はぐらついてロープ際に後退した。7回には激しい打ち合いからボディーを効かせ、8回に3度目のドクターチェックで試合がストップ。79―73、79―73、78―74の3―0判定で岩田が試合をモノにした。

昨年3月13日の初防衛戦でレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）に判定負けで王座陥落。以降は「戦う気持ちをつくれなくなった」という。だが、田中繊大トレーナーと新たにコンビを結成。KO狙い一辺倒だったスタイルから“足を使うボクシング”に取り組んだ成果が結実した。

3月15日は、18年に41歳の若さで亡くなった山本“KID”徳郁さんの誕生日。岩田はボクシングに打ち込む前の小4時、KIDさんの「KILLER BEE」に入門。ジムで総合格闘技の指導を受けていた。世界最長戦の日と恩師の誕生日が重なり「涙が出た」という。KIDさんの姉・山本美優ら“ファミリー”が会場に駆けつけた中、恩師に最高の報告をしてみせた。

次戦はWBA同級休養王者カルロス・カニサレス（33＝ベネズエラ）との団体内統一戦に臨むことが有力。ただ、来月3日に元WBO世界ミニマム級王者の谷口将隆（32＝ワタナベ）が統一王者サンティアゴに勝利すれば、岩田が希望する日本人王者との統一戦に前進する。「負けたら終わり」と表現した崖っぷちの一戦で世界戦線に生き残った30歳。再び自らの道を切り開いた。

▼岩田翔吉 1年前に負けてから凄くいろんなことがあって、必ずはい上がりたいと毎日思っていた。全勝でパーフェクトレコードも魅力的だが、負けからはい上がるのには勇気がいる。また負けたらどうしようと。みんなが応援してくれて、家族と…（涙）仲間とチーム、繊大さんも自分と向き合ってくれて、みんなのおかげで、一人の力では返り咲けなかった。（王者は）半端じゃなくチャイスーでした。本当に根性あって、普通の選手だったら倒れているクリーンヒットが何発もあって。凄く気持ちが強くて最後まで生きたパンチを返してきた。（KIDさんへ）美優ちゃんやったよ！ノリさんが自分が格闘技を始めるきっかけをくれて、自分もこういう大人になると決めていた。3月15日にWBCのベルトを巻けて満足している。