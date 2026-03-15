ソメイヨシノ“非公式”開花宣言　三重では「クマノザクラ」見頃に　全国的に春の陽気

15日も全国的に穏やかに晴れ、春らしい陽気になりました。

気温も相まって、非公式ではありますがソメイヨシノの開花の知らせも届いています。

高知・宿毛市が独自に定めているソメイヨシノの標本木。

午後3時過ぎ、地元のマスコットキャラクター「はなちゃん」と一緒に桜色のスーツ姿で現れたのは市長。

そして、11輪咲いたとして開花宣言しました。

高知･宿毛市 中平富宏市長：

待ってました。やっと咲くことが確認できた。うれしい。

気象台が定めた標本木ではないので非公式ですが、宿毛市によると全国トップの開花だということです。

そんな中、三重・熊野市では紀伊半島南部でしか見られないという早咲きの桜「クマノザクラ」が見頃に。

見に来ていた人からは「春、来たなぁと思う。すごくかわいい花なので見応えがある」といった声が聞かれました。

春本番もすぐそこです。

15日も全国的に春らしい陽気となり、東京都心は2日連続の15度超え。

墨田区の公園では、子供たちが店長を体験できるイベント「すみだキッズ春フェス」が開かれました。

注文が入ると店長が客に商品を手渡しする姿や、オムライスやフランクフルトを販売する店では「ケチャップはおかけしまちゅか？」「おまたせちまちた」など一生懸命に接客をする姿が見られました。

春本番の暖かさは16日も続く見通しです。