女優の加藤あい１５日までにＳＮＳを更新。スキーウェアを着用する姿が話題になっている。

自身のインスタグラムにスキーする様子を公開。スキーウェアを着用し、ヘルメットを身に着けて顔を覆った姿を披露した。加藤は「Ｓｋｉｉｎｇ ＆ ｔｈｅ Ｓａｐｐｏｒｏ Ｓｎｏｗ Ｆｅｓｔｉｖａｌ」と書き出すと、「＠ｆｕｓａｌｐ のスキーウェアを新調するものの、ついついゲレンデでも映える ＠ｐｅｒｆｅｃｔｍｏｍｅｎｔｓｐｏｒｔｓ のジャケットを手にしてしまう。（目立たないと見失われてしまうので）」とつづった。さらに「そして、スキーはいつまでもゆっくりしか滑れません 子供の頃はスピードも傾斜も怖くなかったのに、すっかりへっぴり腰です。怪我しないよう、安全第一で」とエピソードを記し、投稿を締めた。

この投稿に「おはようございます かっこいい〜 目元しか出てなくてもオーラが 綺麗です」「ほんとうに加藤あいなのか〜？顔が分からないぞ〜」「スキー上手 雪まつり行ったんですね いつか生で見てみたい」「ご本人ですよね？」などのコメントが寄せられている。