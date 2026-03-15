小倉優子、本格的な手作りスパイスカレー披露に「健康的」「効能まで考えててすごい」の声
【モデルプレス＝2026/03/15】タレントの小倉優子が3月14日、自身のInstagramを更新。手作りのスパイスカレーを公開し、注目を集めている。
【写真】3児のママタレ「本格的」と話題の手作りスパイスカレー
小倉は「次回のお料理部の配信がスパイスカレーなので、今日のランチに試作で作りました」と報告。「今回は、身体が喜ぶレシピを意識しました」とこだわりをつづり、調理中のカレーや使ったスパイスの写真に加え、ターメリックライスに彩り豊かなカレーが添えられた食卓の様子を公開した。
また、クミンやチリ、ターメリックなどのスパイスをはじめ、玉ねぎ、トマト、ピーマン、アーモンドプードル、鶏肉など、使用した食材の効能を丁寧に紹介。「配信まで色々と試作ばかりしていますが、楽しいです」「食べることも作ることも大好きなんだと、改めて気が付きました」と料理への思いも明かした。
この投稿にファンからは「本格的なカレー」「効能まで考えててすごい」「健康的なレシピで勉強になる」「盛り付けも華やか」「美味しそう」「料理に対する姿勢を尊敬」「お腹すいてきた」といった反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】3児のママタレ「本格的」と話題の手作りスパイスカレー
◆小倉優子、こだわりの手作りスパイスカレー披露
小倉は「次回のお料理部の配信がスパイスカレーなので、今日のランチに試作で作りました」と報告。「今回は、身体が喜ぶレシピを意識しました」とこだわりをつづり、調理中のカレーや使ったスパイスの写真に加え、ターメリックライスに彩り豊かなカレーが添えられた食卓の様子を公開した。
◆小倉優子の投稿に反響
この投稿にファンからは「本格的なカレー」「効能まで考えててすごい」「健康的なレシピで勉強になる」「盛り付けも華やか」「美味しそう」「料理に対する姿勢を尊敬」「お腹すいてきた」といった反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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