鈴木奈々、義姉の顔出し誕生日ショット公開「芸能人かと思った」「綺麗すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/15】タレントの鈴木奈々が3月14日、自身のInstagramを更新。義理の姉の顔出しショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】37歳タレント「綺麗すぎる」と話題の義姉顔出し
鈴木は「お兄ちゃんのお嫁さんの誕生日」とつづり、家族で誕生日を祝った際の写真を公開。「おめでとう。家族でお祝いしたよー！喜んでくれて嬉しかった」とメッセージを添え、バースデーケーキを手に笑顔を見せる義理の姉の姿を披露した。
また、「＃39歳」「＃可愛いママ」といった義姉を示すハッシュタグも添えている。
この投稿にファンからは「お義姉さん綺麗すぎる」「お誕生日おめでとうございます」「芸能人かと思った」「家族が美男美女ばっかり」「笑顔が最高」「家族仲良しでほっこり」「素敵な誕生日ショット」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳タレント「綺麗すぎる」と話題の義姉顔出し
◆鈴木奈々「お兄ちゃんのお嫁さん」の誕生日ショット
鈴木は「お兄ちゃんのお嫁さんの誕生日」とつづり、家族で誕生日を祝った際の写真を公開。「おめでとう。家族でお祝いしたよー！喜んでくれて嬉しかった」とメッセージを添え、バースデーケーキを手に笑顔を見せる義理の姉の姿を披露した。
◆鈴木奈々の投稿に反響
この投稿にファンからは「お義姉さん綺麗すぎる」「お誕生日おめでとうございます」「芸能人かと思った」「家族が美男美女ばっかり」「笑顔が最高」「家族仲良しでほっこり」「素敵な誕生日ショット」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】