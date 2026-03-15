◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)

日本代表・侍ジャパンはベネズエラに3本ホームランを許すなど強打に苦戦し、大会連覇とはなりませんでした。

大谷翔平選手は試合を終えて「本当に悔しいですね。強かったですし。自分達の持ってるものは出しながらも力で最後は押し切られた印象かなと思います」と話しました。

連覇を目指した今大会の戦いについて、「本当に悔しいの一言というか、惜しいゲーム、勝てる要素の多いゲームだったと思うので、全部が押し切られたというわけではないですし、ところどころでもう少し勝てる要素はあったんじゃないかなとは思ってます」と振り返りました。

この日は佐藤輝明選手と森下翔太選手が活躍し、一時リードする場面も。スタメンとなった佐藤選手は3回、チャンスで大谷選手が歩かされ直後にライトへタイムリーを放ち同点、その直後に途中出場の森下選手が勝ち越し3ランをたたき込み阪神勢が見せ場を作りました。

大谷選手は「本当に2人とも素晴らしいアットバッターだった。（鈴木）誠也がああいう形で退いた後に難しかったと思いますけど、しっかりとその代役を務めあげていたんじゃないかとは思います」と2人の活躍をたたえました。

さらに「必ず代表というのはこの先もありますし、まだまだ若い選手が多いので、次のチャンスは必ずあるんじゃないかなとは思いますし、そこに向けて頑張りたいというか『また会おうね』とみんなで話していたので、みんな一回りも二回りも大きくなってまた戻ってくるんじゃないかと思います」と今回ともに戦った仲間との再会を期待しました。