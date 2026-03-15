■全国の16日（月）の天気

朝にかけて、北日本の日本海側や北陸で雨や雪の降る所があり、関東もにわか雨がありそうです。日中は、高気圧に緩やかに覆われる見込みで、全国的に晴れ間の出る所が多くなるでしょう。九州では、午後は雲が多くなりますが、天気の大きな崩れはなさそうです。

朝の気温は、北日本や北陸で3℃以下、関東から九州は5℃から7℃くらいの所が多いでしょう。西日本や東海、東北では、霜注意報の出ている所が多く、遅霜に注意が必要です。日中は、関東から九州で15℃前後の所が多く、高知は18℃、鹿児島は19℃まで上がり、春らしい暖かさになりそうです。

サクラの開花が近づきますが、花粉の飛散が続いていますので、マスクなどで対策をしてお出かけ下さい。

予想最低気温（前日差）

札幌 1℃（-2 4月上旬）

仙台 3℃（-1 3月下旬）

新潟 3℃（-2 3月下旬）

東京都心 7℃（＋2 3月下旬）

名古屋 5℃（±0 平年並み）

大阪 5℃（-2 3月上旬）

広島 5℃（＋1 平年並み）

高知 5℃（-1 3月上旬）

福岡 6℃（＋1 3月上旬）

鹿児島 7℃（＋1 2月下旬）

那覇 15℃（±0 2月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 7℃（±0 3月下旬）

仙台 13℃（-1 4月上旬）

新潟 11℃（＋2 3月下旬）

東京都心 14℃（-2 平年並み）

名古屋 17℃（＋1 3月下旬）

大阪 15℃（＋2 3月下旬）

広島 16℃（±0 3月下旬）

高知 18℃（-1 3月下旬）

福岡 16℃（＋1 3月下旬）

鹿児島 19℃（-2 3月下旬）

那覇 22℃（＋1 平年並み）

■全国の週間予報

17日も、全国的に晴れる所が多いでしょう。18日は、西から前線がのび、西日本や東海、北陸でしだいに雨が降り出しそうです。19日は、全国的に雨の所が多く、北海道や東北北部は雪の降る所もあるでしょう。

20日は、西日本や東海で日差しが戻り、21日と22日は、晴れ間の出る所が多い見込みです。

気温はこの先、全国的に平年を上回り、春らしい暖かさが続くでしょう。今週は、いよいよ桜前線がスタートしそうです。