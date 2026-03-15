■全国の16日（月）の天気

朝にかけて、北日本の日本海側や北陸で雨や雪の降る所があり、関東もにわか雨がありそうです。日中は、高気圧に緩やかに覆われる見込みで、全国的に晴れ間の出る所が多くなるでしょう。九州では、午後は雲が多くなりますが、天気の大きな崩れはなさそうです。
朝の気温は、北日本や北陸で3℃以下、関東から九州は5℃から7℃くらいの所が多いでしょう。西日本や東海、東北では、霜注意報の出ている所が多く、遅霜に注意が必要です。日中は、関東から九州で15℃前後の所が多く、高知は18℃、鹿児島は19℃まで上がり、春らしい暖かさになりそうです。

サクラの開花が近づきますが、花粉の飛散が続いていますので、マスクなどで対策をしてお出かけ下さい。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　1℃（-2　4月上旬）
仙台　　　3℃（-1　3月下旬）
新潟　　　3℃（-2　3月下旬）
東京都心　7℃（＋2　3月下旬）
名古屋　　5℃（±0　平年並み）
大阪　　　5℃（-2　3月上旬）
広島　　　5℃（＋1　平年並み）
高知　　　5℃（-1　3月上旬）
福岡　　　6℃（＋1　3月上旬）
鹿児島　　7℃（＋1　2月下旬）
那覇　　 15℃（±0　2月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　 7℃（±0　3月下旬）
仙台　　 13℃（-1　4月上旬）
新潟　　 11℃（＋2　3月下旬）
東京都心　14℃（-2　平年並み）
名古屋　　17℃（＋1　3月下旬）
大阪　　　15℃（＋2　3月下旬）
広島　　 16℃（±0　3月下旬）
高知　　　18℃（-1　3月下旬）
福岡　　　16℃（＋1　3月下旬）
鹿児島　　19℃（-2　3月下旬）
那覇　　　22℃（＋1　平年並み）

■全国の週間予報

17日も、全国的に晴れる所が多いでしょう。18日は、西から前線がのび、西日本や東海、北陸でしだいに雨が降り出しそうです。19日は、全国的に雨の所が多く、北海道や東北北部は雪の降る所もあるでしょう。

20日は、西日本や東海で日差しが戻り、21日と22日は、晴れ間の出る所が多い見込みです。

気温はこの先、全国的に平年を上回り、春らしい暖かさが続くでしょう。今週は、いよいよ桜前線がスタートしそうです。