◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本（現地14日、アメリカ/マイアミ)

野球日本代表「侍ジャパン」は15日、準々決勝でベネズエラに5-8で敗戦。一時は3点リードする展開でしたが、メジャーリーガーを多数擁する強力打線につかまりました。

先発の山本由伸投手が初回にロナルド・アクーニャJr.選手に先頭打者ホームランを献上。直後に大谷翔平選手の先頭打者ホームランをやり返し、3回には佐藤輝明選手のタイムリーや森下翔太選手の3ランで5-2とリードします。

ところが5回は、隅田知一郎投手がマイケル・ガルシア選手に2ランを献上。6回は伊藤大海投手がウィルヤー・アブレイユ選手に3ランを浴びるなど、投手陣が3本のアーチ、4本の二塁打と長打を打たれ、10安打で8失点。4回と7回以外はすべて先頭のランナーを出し、守りの時間が長い展開となりました。

井端弘和監督は敗戦後、ベンチで動けずぼう然。会見では、ベネズエラ打線のストレートへの対応に脱帽し、「非常に強かったかなと思います」と話しました。

それでも「各国が力をつけてきた。出した投手は自信を持って出した。結果がそうであっただけで、投げた投手はよくやってくれた」とねぎらいの言葉を口にしますが、「負けたっていうのは現実でありますので」と井端監督。

「打つ方は力をつけて、投げる方もストレートで押せるとか、変化球を磨くとか、というところで次の大会に挑んでもらえれば、日本の野球の発展につながるのかなと思います」と話し、「日本が力をつけて次回は勝ってほしい」と次回大会へ期待を込めました。