元宝塚歌劇団星組娘役で女優の光莉あんが15日までに、自身インスタグラムやストーリーズを更新。ベトナム旅の様子を投稿した。

「ベトナムで泊まったホテルが良すぎました」と報告。「プールもビーチも最高だし、マッサージのサービスも アフタヌーンティーも楽しんで 写真は全部リゾート内で撮りました！ またここに泊まりたい！ ダナンに行かれた際はおすすめです」とつづり、赤いチェック柄ビキニや、緑のワンピース水着ショットに加え、ビーチでのヨガ姿も公開した。

また、「ダナン滞在中は五行山とホイアンへ」と紹介。「五行山は洞窟の中にお寺があったり、素晴らしい景色で想像以上に神秘的な場所でした。ホイアンは夜になるとランタンの光で街全体がオレンジ色に染まって、映画の世界みたいだった 最後はエッグコーヒー！ カスタード大好きだから最高に美味しかった笑 ベトナム大好きだ」と記し、黒の民族衣装ショットも披露した。

さらに「ベトナムへは福岡経由で行って、福岡観光もしました」と明かした。「美味しいものたくさん食べた 木に登ってみかん狩りも ちょうど木登りしたいなと思ってたのでだいぶ高いところまで登りました！」と振り返り、軍手姿でハサミを持ってハシゴを登り、ミカンを収穫したショットをアップ。とんこつラーメンや刺身などの食事やミモザの花など、満喫したことを感じされる写真が並んだ。

ファンやフォロワーからも「なんじゃこの超絶ナチュラル美女」「ほっぺモッチリでとてもかわいい」「しっとり美人」「可愛くて綺麗で愛らしい」などのコメントが寄せられている。

光莉は、奈良・生駒市出身。同志社女高卒。16年4月に宝塚音楽学校にゅうがう。18年4月、宝塚歌劇団に104期生として入団。星組宝塚大劇場公演『ANOTHER WORLD／Killer Rouge』で初舞台。23年2月の『ディミトリ〜曙光に散る、紫の花〜／JAGUAR BEAT−ジャガービート−』東京公演千秋楽で、宝塚歌劇団を退団。現在は女優だけでなく、ヨガトレーナーとしても活動。愛称は「ならまゆ」「まゆっち」。161センチ。