10大会連続の女子W杯出場決定も…なでしこJニールセン監督はアジア制覇に照準「W杯はまた別の機会に話したい」
[3.15 女子アジア杯準々決勝 日本 7-0 フィリピン シドニー]
世界大会の切符獲得にも喜びは控えめだった。日本女子代表(なでしこジャパン)は10大会連続10回目の女子ワールドカップ出場が決定。ニルス・ニールセン監督は「優勝しに来ているので、またW杯出場権のことは別の機会に話したい」と笑顔を見せた。
ここまで圧倒的な強さで勝ち上がってきた。グループリーグ3試合は17得点0失点で全勝の首位通過。準々決勝ではフィリピンと対戦したが、シュート数40本以上を放ち、被シュートは0本。7-0と圧巻の数字で準決勝進出を決めた。
それでも、先制点が決まったのは前半45分だった。指揮官は「予想していたとおり、フィリピンが非常に規律の取れた守備をしてきた」と振り返る。「最初のゴールが決まるまではなかなか難しいゲームだったが、決まった後は自分たちのゲームになった」。前半アディショナルタイムに2点目を決めると、後半は5得点のゴール劇となった。
日本は18日に準決勝に臨む。対戦相手はウズベキスタンを6-0で破った韓国となっている。
世界大会の切符獲得にも喜びは控えめだった。日本女子代表(なでしこジャパン)は10大会連続10回目の女子ワールドカップ出場が決定。ニルス・ニールセン監督は「優勝しに来ているので、またW杯出場権のことは別の機会に話したい」と笑顔を見せた。
ここまで圧倒的な強さで勝ち上がってきた。グループリーグ3試合は17得点0失点で全勝の首位通過。準々決勝ではフィリピンと対戦したが、シュート数40本以上を放ち、被シュートは0本。7-0と圧巻の数字で準決勝進出を決めた。
日本は18日に準決勝に臨む。対戦相手はウズベキスタンを6-0で破った韓国となっている。