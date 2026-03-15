『プチプラなのに多機能』が助かる（嬉泣）【セザンヌ】大人が即GETしたい♡「新作コスメ」

新しい季節がやってくると同時に、コスメも新調したくなるという人も多いのでは。今回は、2～3月にかけて登場した【CEZANNE（セザンヌ）】の「新作コスメ」をピックアップ。1,000円以下のプチプラなのにさまざまな用途で使えるマルチパレットと、1本3役のペンシルアンダーアイライナーは、大人女性も見逃せないアイテムと言えそう。さっそくチェックしてみましょう。

ひとつでメイクの約半分が完成！

【CEZANNE】「フェイスアイパレット」\847（税込）

肌馴染みの良い柔らかな5色が並ぶ、手のひらサイズのコンパクトなパレット。アイシャドウ、チーク、ハイライトがひとつになっています。これ1つで、メイクの半分は完成しそうなところが嬉しいポイント。セザンヌ公式サイトによると、「発色や仕上がりが絶妙に異なる5質感パウダー」「しっとりした粉質でくすみにくく、メリハリ立体感を演出」とのこと。

上品なベージュ系パレット

全3色展開の「フェイスアイパレット」ですが、画像は「03 ノーブルベージュ」。淡いピンクとベージュのパレットで、メイク初心者でも、簡単にバランスの取れた仕上がりへと近づけそう。画像の中の①の部分はチークカラーですが、@hau_beauty_roomさんは、「チークカラーの①をアイシャドウにも使い、メイクに統一感を出すことが可能」とコメント。自分らしいアレンジメイクをしたいメイク上級者も、納得できそうなクオリティのようです。

ナチュラルに溶け込む影色ライナー

【CEZANNE】「アンダーアイライナー」\660（税込）

今っぽい印象的な目元を演出してくれるのは、下まぶた、三角ゾーン、涙袋ラインの3役をこなす「アンダーアイライナー」です。セザンヌ公式サイトによると、「ほんのり締め感のある暗めのピンクカラーでくっきりとした目元を演出」とのこと。2mmの細芯タイプで、目のキワにもラインを引きやすいのが特徴です。ウォータープルーフなので、セレモニーで涙がこぼれてしまっても、にじむ心配はなさそう。

くっきり目元を演出する1本3役

実際に目元に乗せた様子を見ると、目尻の三角ゾーンにプラスするだけでも、くっきりした目元の印象を演出してくれているのがわかります。使用した@hukusuke831さんは、「馴染む影色カラーですが、ナチュラルではなく結構くっきり描けます！」とコメント。アイライナーに慣れていない人は、弱い力で少しずつ描いていくといいかも。

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※こちらの記事ではftn_pics、@hau_beauty_room様、@hukusuke831様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nae.S